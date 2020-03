Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Taxifahrer hat offenbar am Donnerstagabend (12.03.2020) an der Straße Am Neckartor einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der schwarze Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen befuhr gegen 20.45 Uhr die Straße Am Neckartor in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und missachtete offenbar die rote Ampel an der Kreuzung zur Cannstatter Straße. Eine 39-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt in der Cannstatter Straße, aus Richtung Wolframtunnel kommend, unterwegs war und bei Grün in die Kreuzung einfuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. An ihrem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell