Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Ausweisdokumente sicher

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben vergangene Nacht im Stadtgebiet Kehl einen Fernreisebus kontrolliert, der sich auf der Fahrt von Mailand nach Bocholt befand. Hierbei wies sich ein 39-jähriger Iraner mit einem polnischen Reisepass aus. Den Beamten fiel aber auf, dass das im Ausweis angebrachte Bild nicht mit dem Ausweisinhaber übereinstimmte. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm zudem ein italienischer Personalausweis gefunden. Auch von diesem Ausweis war er nicht der rechtmäßige Eigentümer. In der polizeilichen Vernehmung sagte er aus, beide Dokumente in der Türkei gekauft zu haben um damit über Italien und Frankreich nach Deutschland reisen zu können. Er stellte einen Asylantrag und wurde an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Beide Dokumente wurden sichergestellt.

