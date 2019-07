Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr): Löschgruppe Esborn kann Richtfest feiern

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitag, den 05.07.2019 war es ab 17:00 Uhr soweit: Die Löschgruppe Esborn der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) konnte endlich Richtfest im neuen Gerätehaus an der Albringhauser Straße feiern.

Das alte Spritzenhaus war über die Jahre zu eng geworden und entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Umkleideräume gibt es zum Beispiel gar nicht, die Schutzkleidung muss in der engen Fahrzeughalle angelegt werden. Auch die Sanitärräume im alten Gebäude sind in keinster Weise mehr ausreichend.

Dieses alles wird sich im neuen Gerätehaus ändern.

Auf ca. 3.700m² Grundstücksfläche entsteht ein modernes Gebäude in Stahlbauweise. Auf der linken Seite des Grundstücks wird eine Fahrzeughalle erstellt, die Platz für die zukünftig drei Fahrzeuge der Löschgruppe bietet. Im hinteren Bereich ist Platz für eine Werkstatt und verschiedene Lagerräume. Rechts neben der Halle schließt sich dann der Sozialtrakt mit Damen- und Herrenumkleiden, Sanitärbereichen, Schulungsraum, Büro und kleiner Küche an. Im Außenbereich sind die Alarmparkplätze der Feuerwehrleute und ein Übungshof zu finden. Auch die vor drei Jahren gegründete Kinderfeuerwehr wird hier, in dem neuen Feuerwehrhaus, ihr Domizil finden.

Bürgermeister Frank Hasenberg hob in seiner Festansprache noch einmal das Engagement der Löschgruppe Esborn bei der Planung des Neubaus hervor. Er unterstrich, dass zur Aufrechterhaltung eines funktionierenden Brandschutzes auch ein zeitgemäßes, technisch aktuelles Gerätehaus gehöre, das auch entsprechende Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung böte. Dieses alles würde hier an diesem Ort entstehen. Und auch der Umweltschutz kommt beim Neubau nicht zu kurz. Auf dem Dach wird unter anderem eine Photovoltaikanlage installiert, die einen guten Teil an Energie einsparen wird.

Anschließend blickte Feuerwehrchef Ralf Tonetti in seiner Rede noch auf vergangene Begebenheiten im alten Gerätehaus zurück, die deutlich machten, wie wichtig der Bau eines neuen Feuerwehrhauses sei. Er wünschte sich, dass der Umzug ins neue Haus nun so schnell wie möglich stattfinden könnte.

Im Anschluss hatten die zahlreichen Besucher und Freunde der Löschgruppe aus Nachbarschaft, Politik, Verwaltung und Feuerwehr noch Zeit, sich bei einem Imbiss und verschiedenen Getränken auszutauschen und das eine oder andere informative Gespräch zu führen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Thomas Schuckert

Telefon: 02335-840730

E-Mail: thomas.schuckert@stadt-wetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell