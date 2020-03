Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 85 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag (11.03.2020) in der Eduard-Pfeiffer-Straße offenbar ein geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Seniorin fuhr gegen 15.40 Uhr in einem silbernen Mercedes auf der Eduard-Pfeiffer-Straße in Richtung Azenbergstraße. Hier streifte sie anscheinend im Vorbeifahren einen schwarzen Toyota, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die Frau fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

