Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Rutesheim (BAB 8 AS Rutesheim P&R Parkplatz) und in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim (Bundesautobahn 8; AS Rutesheim P&R Parkplatz): Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 00.18 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem P&R-Parkplatz an der Anschlussstelle Rutesheim geparkten Fiat im Bereich des Hecks sowie des Kotflügels hinten rechts. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152 605 0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz: Kollision im Kreuzungsbereich

Am Samstag befuhr eine 62-jährige Fahrerin eines BMW gegen 17.47 Uhr die Franckstraße ortseinwärts und bog in der Folge nach links in die Hans-Krieg-Straße ein, ohne dabei auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zur Kollision mit einem Renault einer 58-Jährigen, die entgegengesetzt und ordnungsgemäß in Richtung Kleinglattbach fuhr. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

