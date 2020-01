Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Bietigheim- Bissingen mit Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Bordcomputer macht Fahrzeuglenker auf Unfall aufmerksam - Zeugen gesucht

Am 17.10.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein geparktes Fahrzeug in der Buchstraße in Bietigheim. Ein 47-jähriger Fahrzeuglenker eines Mercedes-Benz GLE stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Sparkasse ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam und weiterfahren wollte, machte ihn sein Bordcomputer darauf aufmerksam, dass es um 20:42 Uhr zu einem Aufprall an seinem vorderen rechten Stoßfänger gekommen war. Der Fahrzeuglenker konnte tatsächlich einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen und informierte daraufhin die Polizei. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,00 Euro. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142 4050 zu melden.

