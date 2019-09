Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Anzeigen

Rastatt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend sieht ein 62 Jahre alter Mann nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen. Der Peugeot-Fahrer war gegen 18 Uhr in der Straße "Im Baisert" einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme durch hinzugerufene Beamten des Polizeireviers Rastatt stellten die Ermittler fest, dass der 62-Jährige mit fast eineinhalb Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Er musste die Ordnungshüter daher zum Zwecke einer Blutentnahme zu einem örtlichen Krankenhaus begleiten. Sein unkooperatives Verhalten gipfelte hierbei darin, dass er einem der Beamten einen Faustschlag versetzte und diesen zudem beleidigte. Der Polizist wurde leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten ermittelt.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell