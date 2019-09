Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Hoher Schaden

Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Ein noch unbekannter Lastwagenfahrer hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der Lenker des Schwergewichts gegen 10.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Außenleitplanke. Hier verursachte er über eine Länge von rund 90 Metern einen Schaden von geschätzt 20.000 Euro. Die ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-4200 erbeten.

