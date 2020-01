Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Pkw mit auffälliger Fahrweise verursacht Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Am 17.01.2019 gegen 09:30 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei per Notruf mit, dass ein BMW X5 unsicher und in Schlangenlinien durch Holzgerlingen fahren würde. Ein weiterer Anrufer meldete kurze Zeit später, dass besagtes Fahrzeug in der Ahornstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt habe und seine Fahrt weiter in Richtung Ortsausgang fortsetzen würde. Der BMW fuhr daraufhin weiter in Richtung Weil im Schönbuch, bis er schließlich auf der K1048 kurz vor Breitenstein mit einem entgegenkommenden VW Bus zusammenstieß. Bei der Kollision blieben beide Beteiligten unverletzt. Die Fahruntüchtigkeit des 54-jährigen BMW Fahrers ist vermutlich auf die Einnahme diverser Medikamente zurückzuführen, weswegen bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zur Unfallaufnahme musste die K1048 zwischen Breitenstein und der K1074 für ungefähr 90 Minuten gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 20.000 EUR.

