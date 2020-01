Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Grünbühl: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten kam es am Freitag gegen 12:15 Uhr auf der Aldinger Straße in Ludwigsburg. Der 60-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr die Aldinger Straße von Pattonville in Richtung Grünbühl, als er vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von seiner Fahrbahn abkam. In der Folge prallte er seitlich in den entgegenkommenden Nissan eines 60-Jährigen und den dahinter fahrenden Opel, in dem ein 81 Jahre alter Fahrer saß. Durch den Zusammenstoß erlitten der Sprinter- und der Nissan-Fahrer leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Aldinger Straße bis gegen 13.25 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend war die Fahrbahn einseitig befahrbar und konnte gegen 14.30 Uhr komplett frei gegeben werden.

