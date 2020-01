Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Sachbeschädigung im "Alten Stellwerk"; Freiberg am Neckar: Einbruch in Firmengebäude; Korntal-Münchingen: Einbruch in Garage

Ludwigsburg (ots)

Kirchheim am Neckar: Sachbeschädigung im "Alten Stellwerk"

Zwischen Mittwoch, 08. Januar, und Freitag, 17. Januar, suchten bislang unbekannte Täter das Museumsgebäude "Altes Stellwerk" in der Bahnhofstraße in Kirchheim am Neckar heim. Im Innern des Gebäudes wurde eine gläserne Schautafel sowie Zeichnungen und Poster beschädigt, die an einer Wand hingen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim an Necker, Tel. 07143/891060,in Verbindung zu setzen.

Freiberg am Neckar-Beihingen: Einbruch in Firmengebäude

Vermutlich auf Bargeld hatte es ein noch unbekannter Einbrecher abgesehen, der sich zwischen Donnerstag 18.00 Uhr und Freitag 07.00 Uhr auf gewaltsame Art Zutritt in ein Firmengebäude in der Marbacher Straße in Beihingen verschaffte. Der Unbekannte brach zunächst eine Nebentür der zur Firma gehörenden Werkstatt auf. Von der Werkstatt aus gelang es ihm ein Büro zu erreichen. Das Innere dieses Raumes durchsuchte er. Aus einem Rollcontainer stahl der Dieb einen kleineren Bargeldbetrag und machte sich damit aus dem Staub. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Korntal-Münchingen: Einbruch in Garage

Zwei Fahrräder, ein kleiner Rucksack sowie ein Werkzeugsatz im Gesamtwert von knapp 3.000 Euro entwendeten ein bislang unbekannter Täter, die zwischen Mittwoch 22.00 Uhr und Donnerstag 06.00 Uhr in eine Tiefgarage in der Weilimdorfer Straße in Korntal einbrach. Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, in Verbindung zu setzen.

