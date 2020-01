POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; Ehningen: Auffahrunfall mit Personenschaden; Sindelfingen: Diebstahl aus Garage

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weil der Stadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Mittwoch 16:15 Uhr und Donnerstag 06:15 Uhr kam es im Römerweg in Weil der Stadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605 0 zu melden.

Weil der Stadt: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 295 im Bereich Weil der Stadt ein Unfall. Ein 23-Jähriger war mit seinem Traktor in Richtung Renningen unterwegs und wollte nach links in einen Landwirtschaftsweg abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er anhalten. Der in gleiche Richtung fahrende 18-jährige Ford-Lenker erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr auf den ihm vorausfahrenden VW eine 28-Jährigen auf und schob diesen unter den Auflieger des Traktors. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.500 Euro.

Ehningen: Auffahrunfall mit Personenschaden

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten kam es am Donnerstag gegen 16:10 Uhr auf der Kreisstraße 1002 in Ehningen. Eine 21-jährige Madza-Fahrerin war in Richtung Dagersheim unterwegs und wollte auf Höhe des Grubstockwegs nach links abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie zunächst anhalten. Ein 59-jähriger VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem vor ihm stehenden Mazda ins Heck. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrzeuglenker leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Sindelfingen-Maichingen: Diebstahl aus Garage

Am Donnerstag zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr kam es in einem Garagenkomplex in der Grünäckerstraße in Sindelfingen-Maichingen zum Diebstahl von vier Mercedes Leichtmetallrädern im Gesamtwert von 2.500 Euro. Bislang unbekannte Täter gelangten zunächst in den gesicherten Garagenkomplex und hebelten dort ein verschlossenes Garagentor einer Garage auf. Bei den entwendeten Kompletträdern handelt es sich um Leichtmetallfelgen im 5-Speichen-Design der Mercedes-AMG-Linie, die mit Sommerreifen der Marke Continental bestückt waren. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697 0 zu melden.

