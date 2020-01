POL-LB: Herrenberg: Enkeltrick - Senior um fünfstellige Summe betrogen;

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Enkeltrick - Senior um fünfstellige Summe betrogen

Herrenberg-Mönchberg: Enkeltrick - Senior um fünfstellige Summe betrogen

Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag in Herrenberg-Mönchberg zu und betrogen einen Senior um mehrere tausend Euro. Am Nachmittag erhielt der Mann einen Anruf von einer jungen Frau, die sich als seine Enkelin ausgab. Anhand der Stimme ging der Mann davon aus, mit seiner Enkelin zu sprechen. Tatsächlich war er jedoch mit einer Betrügerin verbunden, die nun vorgab, einen Unfall gehabt zu haben. Sie wolle die Polizei raushalten und habe sich mit dem Unfallgegner geeinigt. Sie würde dem Unfallgegner eine fünfstellige Summe ausbezahlen und so den entstandenen Schaden, der deutlich höher liegen würde, als die geforderte Summe, direkt begleichen. Außerdem stehe sie mit einem Anwalt in Kontakt. Im weiteren Verlauf meldete sich dann ein angeblicher Anwalt telefonisch bei dem Senior, der seine Enkelin natürlich unterstützen wollte. Der Anwalt setzte den Opa nun unter Zeitdruck, da der Unfallgegner ein "Herr Grün" dringend weiterfahren wolle und das Geld zügig übergeben werden müsse. Der Senior machte sich auf zu seiner Bankfiliale und hob die geforderte Summe ab. Noch in der Bank kontaktierte der vermeintliche Anwalt sein Opfer erneut und gab Anweisung, wie die Summe zu verpacken sei. Gegen 17.00 Uhr, als sich der Senior zuhause befand, ging ein weiterer Anruf der Betrüger ein. Der Senior wurde aufgefordert sich direkt mit "Herrn Grün" zu treffen und diesem das Bargeld zu übergeben. In der Schönbuchstraße wurde der Mann dann von einem unbekannten Täter angesprochen, wortlos wurde das Geld schließlich übergeben. Anschließend ging der Täter die Schönbuchstraße in Richtung der Bundesstraße 296 davon. Der Unbekannte ist etwa 160 cm groß, schmal und dunkelhaarig gewesen. Er trug eine Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, bittet Zeugen, die Verdächtiges in der Schönbuchstraße und Umgebung beobachtet haben, sich zu melden.

Herrenberg: Polizei sucht roten PKW

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht den Fahrer eines roten, größeren PKW, der am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Horber Straße Ecke Nagolder Straße in Herrenberg stand. Eine 77 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte am Donnerstagnachmittag auf diesem Parkplatz parken, wobei sie vermutlich aus Unachtsamkeit gegen den roten PKW stieß. Im Anschluss an den Unfall fuhr sie zunächst weiter in die Bismarckstraße, stellte ihren Wagen dort ab und ging zurück in die Horber Straße. Der rote PKW stand nun jedoch nicht mehr auf dem Parkplatz. Es muss jedoch aufgrund des Schadensbilds am BMW davon ausgegangen werden, dass auch das rote Fahrzeug, an dem vermutlich Böblinger Kennzeichen (BB-) angebracht waren, nicht unerheblich beschädigt wurde.

