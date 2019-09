Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aufmerksame Reisende hat Glück gehabt - Bundespolizei warnt erneut vor Trickdieben

Köln (ots)

Am Mittwochmittag nahm die Bundespolizei ein Duo fest, das versuchte Wechselgeld einer Reisenden am Fahrkartenautomaten im Kölner Hauptbahnhof zu entwenden - die Reisende war schneller!

Am 11.09.2019 gegen 13:00 Uhr fielen zivilen Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) zwei Trickdiebe ins Auge, die immer wieder Reisende an Fahrkartenautomaten ansprachen. Schließlich beobachteten sie, wie der 36-jährige Italiener eine 19-jährige Reisende ansprach, die am Automaten beschäftigt war. Diese "Ablenkung" nutzte der 50-jährige Rumäne aus, betätigte von der anderen Seite den Automaten und versuchte den ausgeworfenen Geldschein zu entwenden.

Die zivilen Fahnder nahmen die beiden Diebe fest. Bei der Zeugenvernehmung stellte sich heraus, dass die Reisende aufmerksam war und bemerkt hatte, dass jemand ihren Zehneuroschein aus dem Automaten entnehmen wollte. Ihre Handgriffe waren schneller, sie zog den Schein selbst und verhinderte den Diebstahl.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen dem Versuch des "Besonders schweren Diebstahls" ein.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei erneut vor Trickdieben. Nützliche Tipps, wie man sich vor ihnen schützen kann finden sich auf der Internetseite der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html

