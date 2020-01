Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: versuchter schwerer Raub auf Fahrradgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagvormittag kam es in Gärtringen zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 10:00 Uhr betrat eine bislang unbekannte weibliche Person ein Fahrradgeschäft in der Arndtstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte sie von dem 50-jährigen Mitarbeiter Bargeld. Als dieser sofort nach der Waffe zu greifen versuchte und die Täterin direkt und laut ansprach, flüchtet sie zu Fuß ohne Beute in Richtung Bahnhof. Beschrieben wurde sie als sehr schlank mit einer Körpergröße von ca. 160 cm. Ihr Alter wurde auf 15 bis 18 Jahre geschätzt. Sie war komplett dunkel gekleidet und hatte die Kapuze ihres Oberteils ins Gesicht gezogen. Bei der mitgeführten Waffe soll es sich um eine silberne Pistole gehandelt haben. Vermutlich handelt es sich bei der Täterin um dieselbe Person, die gestern bereits einen versuchten schweren Rauch auf einen Gebrauchtwagenhandel in Herrenberg verübte. Zeugen, die Hinweise zur Person oder zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen unter der Tel. 07031 1300 zu melden.

