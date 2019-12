Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der Polizeidirektion Rheingau-Taunus vom 20.12.2019

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeug gestohlen und Unfall gebaut, Wiesbaden, Holzstraße, 19.12.2019, 23:50 Uhr - 20.12.2019, 00:10 Uhr

(He)In der zurückliegenden Nacht kam es in der Holzstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw, welcher zuvor von mehreren Personen aus einer Reparaturwerkstatt entwendet worden war. Im Nachgang konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Zeugen des Unfalls alarmierten die Polizei und berichteten, dass gegen 00:10 Uhr in der Holzstraße ein BMW X3 in mehrere geparkte Fahrzeuge gefahren sei. Anschließend seien drei Personen aus dem BMW ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten zwei Personen festgenommen werden, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung der Zeugen Übereinstimmungen aufwies. Es handelte sich um zwei Wiesbadener Jugendliche im Alter von 16 Jahren. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der schwarze BMW wenige Minuten vor dem Unfall aus dem Hof einer ebenfalls in der Holzstraße gelegenen Werkstatt entwendet worden war. Bei dem Unfall wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls, aber auch des stattgefundenen Diebstahls, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0, zu melden.

2. "Dachdecker" bestehlen 89-Jährige, Wiesbaden, Hans-Thoma-Straße, 19.12.2019, ca. 12:00 Uhr - 13:30 Uhr

(He) Gestern waren falsche Handwerker in der Hans-Thoma-Straße in Wiesbaden unterwegs und entwendeten aus dem Haus einer Seniorin Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zur Mittagszeit erschienen die zwei Trickdiebe an dem Haus der Geschädigten und gaben sich als Dachdecker aus. Auf diese Art und Weise gelangten sie in das Innere und einer begann fortan die Dame abzulenken. Der zweite hatte währenddessen "einfaches Spiel" und suchte im Haus nach Diebesgut. Erst als die Täter das Haus schon wieder verlassen hatten fiel im Nachgang das Fehlen einer Geldkassette auf. Täter 1: 35-40 Jahre alt, 1,70 - 1,75 Meter groß, "Stoppelbart", sprach Hochdeutsch, westeuropäischer Phänotyp, komplett schwarz gekleidet, festes Schuhwerk, führte einen Eimer mit sich. Täter 2: 35-40 Jahre, etwas kleiner als Täter 1, sehr kurze schwarze Haare, sprach Hochdeutsch, westeuropäischer Phänotyp, in Gänze schwarz gekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommenen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden. In diesem Zusammenhang der erneute Hinweis, dass es zurzeit zu vermehrten Meldungen bezüglich Trickdieben in Wohnungen, falschen Handwerkern, falschen Mitarbeitern von Sozialdiensten, Wasserablesern aber auch einer Vielzahl von Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamten kommt. Gehen Sie auf all diese Versuche von Straftätern an ihre Wertsachen zu gelangen nicht ein! Lassen Sie keine fremden Menschen in ihre eigenen vier Wände und beenden Sie Telefonate mit Ihnen unbekannten Personen sofort. Weitere Hinweise, wie Sie sich vor den üblen Maschen der Diebe und Betrüger schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de

3. Einbrecher flüchte aus Haarsalon - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Bahnhofstraße, 19.12.2019, 22;50 Uhr

(He)Gestern Abend drangen zwei Personen in der Bahnhofstraße gewaltsam in einen Haar- und Beautysalon ein und entwendeten aus diesem Bargeld in bis dato unbekannter Höhe. Die Täter wurden mutmaßlich auf ihrer Flucht gesehen. Die Täter beschädigten gegen 22:50 Uhr die Eingangstür des Tatortes, sodass sie hineingelangen konnten. Dort ließen sie dann das Bargeld aus der Kasse mitgehen und flüchteten anschließend wieder auf die Straße. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, welche die beien Flüchtigen als "dunkelhaarig, südländisch aussehend und nicht allzu groß" beschrieben. Eine Person habe eine weiße Basecap, einen schwarzen Nike-Hoodie und darüber eine Jacke getragen. Die zweite Person sei dunkel gekleidet gewesen. Eine Person sei in Richtung Bahnhof, die zweite in Richtung RMCC geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Personen die Täter während ihrer Flucht gesehen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommenen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbrüche in Vereinsräume / Büros, Wiesbaden, Walramstraße, 18.12.2019, 19:00 Uhr - 19.12.2019, 07:45 Uhr

(He)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Einbrecher in der Walramstraße in Wiesbaden in einem Bürogebäude unterwegs und drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten von zwei Vereinen, bzw. Hilfseinrichtungen ein. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die oder der Täter in das Treppenhaus und von dort in das 2. Obergeschoss. Hier drangen die Einbrecher dann in die zwei betroffenen Bereiche ein und hebelten zum Teil weitere Bürotüren auf. Bargeld, Computer und Schlüssel wurden unter anderem entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommenen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Kabel entwendet - 15.000 Euro schaden, Wiesbaden, Moltkering, 18.12.2019, 17:00 Uhr - 19.12.2019, 06:30 Uhr

(He) Gestern, gegen 06:30 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der Nacht zuvor von einer im Moltkering gelegenen Baustelle Kabel entwendet und dadurch einen Gesamtschaden von circa 15.000 Euro verursacht hatten. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und gestern, 06:30 Uhr verschafften sich die Diebe auf unbekannte Weise Zugang zu dem Baustellengelände und durchtrennten mehrere Kabel. Weiterhin wurden zur Vorbereitung der Tat aus mehreren Stromkästen die Sicherungen entfernt. Anschließend konnten die Täter dann mit circa 300 Meter Kabel flüchten. Hinweise liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 2440 zu melden.

6. PKW aufgebrochen, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, 18.12.2019, 18:00 Uhr - 19.12.2019, 08:50 Uhr

(He)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen in der Sonnenberger Straße abgestellten Citroen Berlingo ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Der PKW stand in Höhe der Hausnummer 49 auf der Straße, als der oder die Täter eine Seitenscheibe einschlugen und diesen anschließend durchsuchten. Aus dem Handschuhfach ließen sie mehrere persönliche Dokumente wie z.B. Führerschein, Bankkarten oder Reisepass mitgehen. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Schlangenbad, Georgenborn, Schloßallee, 19.12.2019, zwischen 06.30 Uhr und 21.30 Uhr

(ho)Mehrere Schmuckstücke sind im Verlauf des gestrigen Donnerstags unbekannten Tätern bei einem Einbruch in der Schloßallee in Georgenborn in die Hände gefallen. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück des betroffenen Einfamilienhauses, wo sie ein Fenster aufbrachen. So gelangen die Täter ins Haus, wo sie in Schränken und Schubladen nach Wertsachen suchten. Mit dem erbeuteten Schmuck flüchteten sie schließlich unerkannt vom Tatort. Der genaue Schaden konnte bisher noch nicht beziffert werden. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen in diesem Fall die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Unfall im Gegenverkehr - Verursacher flüchtet, Kreisstraße 687, zwischen Born und Breithardt, 10.12.2019, gg. 17.30 Uhr

(ho)Bei einem Zusammenstoß im Gegenverkehr ist gestern Abend auf der Kreisstraße 687 im Bereich Hohenstein glücklicherweise nur Sachschaden entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Gegen 17.30 Uhr war ein 62-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra aus Born kommend in Richtung Breithardt unterwegs, als ihm der Unfallverursacher entgegenkam. Dieser geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen den Außenspiegel des Opels. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweis auf das verursachende Fahrzeug konnte der Geschädigte nicht abgeben. Da jedoch der Opel in einer Fahrzeugkolonne unterwegs gewesen sein soll, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach, unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Geisenheim, Behlstraße, Nacht zum 19.12.2019

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in der Behlstraße in Geisenheim ist in der Nacht zum Donnerstag an einem geparkten Renault ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Wagen war im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh auf einer Parkfläche in der Behlstraße abgestellt und wurde dort mit erheblichen Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite vorgefunden. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Rüdesheimer Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

