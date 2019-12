Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der Polizeidirektion Rheingau-Taunus vom 19.12.2019

Wiesbaden (ots)

1. Rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zeugen gesucht! Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Dotzheimer Straße u.a. 18.12.2019, 22:36 Uhr - 22:41 Uhr

(He)Gestern Abend war ein Offenbacher Mercedes, Farbe grau, Modell E220 in der Wiesbadener Innenstadt mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei seiner Fahrt missachtete er immer wieder Verkehrsregeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Nun werden Zeugen der wilden Fahrt gesucht. Einer Streife fiel der Mercedes um 22:36 Uhr auf dem Kaiser-Friedrich-Ring, aus Richtung Oranienstraße kommend und in Richtung Dotzheimer Straße fahrend, auf. Scheinbar war noch ein ebenfalls schnell fahrender Mini gemeinsam mit dem Mercedes unterwegs, welcher seine Geschwindigkeit beim Erblicken der Streife sofort reduzierte. Der Mercedes fuhr jedoch unbeirrt weiter, teilweise mit bis zu 100 km/h. Nach einem kurzen Stopp an der Kreuzung zur Dotzheimer Straße, fuhr der Mercedes nach links, über die Dotzheimer Straße in Richtung Schönbergstraße. In diese bog er ab, um dann schlussendlich in die Helmholzstraße einzufahren und in dieser zu stoppen. Der PKW war selbst in einer 30er Zone mit schätzungsweise 90 km/h unterwegs; ohne jegliche Rücksicht auf die "rechts vor links" Vorschrift. Während der gesamten Fahrt kam es immer wieder zu gefährlichen Fahrmanövern, andere Verkehrsteilnehmer wurden rechts überholt oder in einem Fall auf dem Kaiser-Friedrich-Ring ein ausparkendes Fahrzeug zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Anhaltesignale der Polizeistreife wurden ebenfalls missachtet. Am Anhalteort in der Helmholzstraße auf seine Fahrweise angesprochen, gab der 25-jährige Fahrer aus Obertshausen an, aufgrund privater Probleme gedankenlos gewesen zu sein. In der Folge wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Hinweise auf einen Drogen- oder Alkoholkonsum lagen nicht vor. Andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere jene, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden, oder auch unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzten.

2. Räuber scheitert, Wiesbaden, Klingholzstraße, 18.12.2019, 14:15 Uhr

(He)Gestern Mittag versuchte ein unbekannter Täter in der Klingholzstraße von einem Jugendlichen Wertgegenstände zu erbeuten und wendete hierbei auch Gewalt an. Der 14-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 14:15 Uhr in der Straße unterwegs, als sich der spätere Täter von hinten näherte und plötzlich die Herausgabe von Bargeld und den mitgeführten Kopfhörern verlangt habe. Der 14-Jährige verneinte die Übergabe und versuchte vor dem Täter zu flüchten. Dieser folgte dem Opfer und habe es an den Kleidern zu Boden gerissen. Der Angegangenen stand wieder auf und rannte abermals davon, bis der Täter von ihm abließ und sich entfernte. Beschreibung: Circa 1,80 Meter groß, sportliche Figur, dunkle, nach hinten gegelte Haare, schwarze Jacke mit diagonalen blau/weißen Streifen im Brustbereich, blaue Hose, schwarze Kapuze, kleine schwarze Adidas-Tasche, blaues BMX-Fahrrad. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Diebstahl aus PKW - zwei Täter flüchtig, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Parkhaus Hochschule, 18.12.2019, 17:34 Uhr

(He)Gestern Abend kam es im Parkhaus der an der Klarenthaler Straße gelegenen Hochschule zu einem Diebstahl aus PKW, bei dem ein Schaden von circa 200 Euro entstand. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer hatte seinen BMW in dem Parkhaus geparkt und war gegen 17:34 Uhr im Begriff mit diesem wegzufahren. Augenscheinlich waren ihm zwei Unbekannte gefolgt. Einer sprach den Halter an und wollte mitgenommen werden. Als dies verneint wurde, öffnete der Fremde eine hintere Tür des Pkw und entnahm den unmittelbar zuvor durch den Geschädigten auf der Rückbank abgelegten Rucksack. Gemeinsam mit seinem Begleiter flüchtete der Dieb nun Richtung Ausfahrt es Parkhauses und weiter in unbekannte Richtung. In dem Rucksack befanden sich persönliche Gegenstände, Geldbörse mit Bankkarten und Personaldokumenten sowie Sportbekleidung. Beschreibung Täter: 20-25 Jahre, 1,75 - 1,80 Meter groß, schmale Statur, nordafrikanischer Phänotyp, leichter Bartwuchs, leichter ausländischer Akzent, dunkle Jacke mit grün/roten Streifen an der Seite, Käppi, darüber schwarze Kapuze. Begleiter: 19 - 25 Jahre, 1,80 - 1,85 Meter, osteuropäischer Phänotyp mit osteuropäischem Akzent, schmale Statur, dunkel gekleidet, schwarze Kapuze über dem Kopf. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Einbruch in Tabakgeschäft, Wiesbaden, Bleichstraße, 17.12.2019, 20:00 Uhr - 18.12.2019, 08:45 Uhr

(He) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Einbrecher in der Bleichstraße gewaltsam in ein Tabakgeschäft ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zwischen 20:00 Uhr und 08:45 Uhr beschädigten die oder der Täter die Eingangstür, drangen in die Verkaufsräume ein und ließen von dort unter anderem Shisha-Tabak, E-Zigaretten und Shisha-Köpfe mitgehen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden, Kirchbachstraße, 18.12.2019, 17:30 Uhr - 20:45 Uhr

(He)Gestern stiegen Einbrecher in der Kirchbachstraße in Wiesbaden in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr machten sich die Einbrecher an der Terrassentür zu schaffen und gelangten so in das Hausinnere. Dort wurde unter anderem das 1. Obergeschoss durchsucht und die entwendeten Wertsachen aufgefunden. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Erkenntnisse zu den Einbrechern liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Motorrad entwendet, Wiesbaden, Schenkendorfstraße, 17.12.2019, 20:00 Uhr - 18.12.2019, 11:30 Uhr

(He)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag entwendeten unbekannte Täter ein in der Schenkendorfstraße in Wiesbaden abgestelltes Motorrad der Marke Moto Guzzi im Wert von circa 7.000 Euro. Die graue Maschine mit der Bezeichnung "V 9 Bobber" in grau hatte das Kennzeichen WI-SJ 3 angebracht und war auf der Straße im Bereich der Hausnummer 6 abgestellt. Das Zweirad war mehrfach gesichert und darüber hinaus war zum Zeitpunkt des Diebstahls die Batterie ausgebaut. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Rollerfahrer stürzt - mutmaßlicher Verursacher flüchtet, Wiesbaden, Goerdeler Straße, Carl-von- Ossietzky-Straße, 12.12.2019, 07:30 Uhr

(He) Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es am Donnerstag, dem 12.12.2019 an der Kreuzung Goerdeler Straße, Carl-von- Ossietzky-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Rollerfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der mutmaßlich den Unfall verursachenden Pkw entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne dass sich der Fahrer um den gestürzten Wiesbadener kümmerte. Dieser war gegen 07:30 Uhr auf der Goerdeler Straße stadtauswärts, in Richtung Carl-von- Ossietzky-Straße, unterwegs und beabsichtigte nach links in diese einzubiegen. Zeitgleich kam ein PKW von links, auf der Carl-von- Ossietzky-Straße angefahren und wollte seinerseits nach links auf die kreuzende Goerdeler Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Rollerfahrers. Dieser war gezwungen stark abzubremsen und kam dabei zu Fall. Der PKW stoppte sogar kurz, fuhr dann jedoch weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Gestürzten kümmerte. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe zu einer Bushaltestelle, so dass mehrere Zeugen den Vorfall beobachteten. Einige Zeugen sind bekannt; jedoch nicht alle. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden. Bei dem Verursacherfahrzeug habe es sich um einen schwarzen Kleinwagen, wahrscheinlich einen VW Polo, neuerer Bauart, gehandelt.

8. Beim Abbiegen Mutter mit Kind übersehen - Verkehrsunfall, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Saarstraße, 19.12.2019, 10:05 Uhr

(He)Heute Morgen kam es an der Kreuzung Erich-Ollenhauer-Straße, Saarstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter mit ihrem dreijährigen Kind von einem abbiegenden PKW-Fahrer übersehen und angefahren wurde. Mutter und Kind wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Um kurz nach 10:00 Uhr befuhr ein 90-Jähriger mit seinem VW-Tiguan die Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung Erasmusstraße und beabsichtigte nach rechts in die Saarstraße einzubiegen. Während des Abbiegevorganges überquerte eine 31-Jährige aus Wiesbaden, gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter, bei Grünlicht für den Fußgängerverkehr die Saarstraße. Der Pkw-Fahrer übersah aus unbekannten Gründen Mutter mit Kind und touchierte diese. Beide kamen durch den Zusammenstoß zu Fall. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Opferstock aufgebrochen, Idstein, Martin-Luther-Straße, 17.12.2019, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag den Opferstock der Kirche in der Martin-Luther-Straße in Idstein aufgebrochen. Die Diebe brachen den im Boden verschraubten Opferstock aus der Verankerung und öffneten ihn gewaltsam. Anschließend schnappten sich die Täter das darin befindliche Kleingeld und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Weihnachtsbaumverkaufsstand von Dieben heimgesucht, Taunusstein, Bleidenstadt, Hahner Weg, 17.12.2019, 17.10 Uhr bis 18.12.2019, 09.55 Uhr, (pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde im Hahner Weg in Taunusstein-Bleidenstadt das Verkaufsgelände für Weihnachtsbäume von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen in das Verkaufsgelände ein, brachen die dortige Verkaufshütte auf und entwendeten hieraus eine Werkzeugkiste sowie weitere Werkzeuge. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Weihnachtsmarktbude aufgebrochen - Käselaib und Wildsalami gestohlen, Rüdesheim, Rheinstraße, 17.12.2019, 20.15 Uhr bis 18.12.2019, 09.10 Uhr, (pl)Auf dem Rüdesheimer Weihnachtsmarkt sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in eine Verkaufsbude in der Rheinstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür des Standes und ließen anschließend einen großen Käselaib sowie mehrere Kilogramm Wildsalami im Gesamtwert von rund 3.000 Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in den frühen Abendstunden, Eltville, Kiedricher Straße, 18.12.2019, 18.35 Uhr bis 20.00 Uhr, (pl)Am Mittwoch wurde in den frühen Abendstunden ein Einfamilienhaus in der Kiedricher Straße in Eltville von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 18.35 Uhr und 20.00 Uhr zu und nutzten die Dunkelheit, um unbemerkt zur rückwärtigen Terrasse zu gelangen. Dort hebelten sie dann die Terrassentür auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

5. Betrügerische Anrufe, Kreisgebiet, 16.12.2019 bis 18.12.2019, (pl)Trickbetrüger versuchten in den letzten Tagen vermehrt mit dem Enkeltrick oder der Masche des falschen Polizeibeamten an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Allein im Verlauf dieser Woche wurden im Rheingau-Taunus-Kreis wieder mehrere Personen von angeblichen Familienangehörigen oder falschen Polizisten angerufen. Die Angerufenen ließen sich von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate abgebrochen wurden. Die Polizei appelliert, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die Polizei unter der Notrufnummer 110.

6. Unfallflucht auf der L 3031 - Fahrradfahrer verletzt!, Hünstetten, Ketternschwalbach, Landesstraße 3031, 18.12.2019, 19.55 Uhr bis 20.00 Uhr, (pl)Am Mittwochabend verursachte eine unbekannte Autofahrerin oder aber ein unbekannter Autofahrer auf der L 3031 bei Ketternschwalbach einen Verkehrsunfall, bei welchem ein 45-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 45-Jährige war gegen 19.55 Uhr mit seinem grünen Rennrad von Ketternschwalbach kommend auf der Landesstraße in Richtung B 417 unterwegs, als er von dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos gestreift wurde. Hierdurch kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Die Unfallverursacherin oder aber der Unfallverursacher hielt nicht an, sondern setzte die Fahrt mit dem Van einfach fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 45-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Straßengraben wurde der Außenspiegel eines Pkw der Marke Kia aufgefunden. Mögliche Unfallzeugen oder Personen, welche Hinweise auf einen dunklen Kia (Van) mit fehlendem rechten Außenspiegel geben können, werden gebeten, die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell