Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190418 - 444 Frankfurt-Griesheim: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Frankfurt (ots)

(ka) Heute Morgen stießen auf der Mainzer Landstraße ein Audi und eine Straßenbahn zusammen. Die Bahnstrecke war zeitweise voll gesperrt.

Gegen 09.00 Uhr war der 48-jährige Audi-Fahrer auf der Mainzer Landstraße in Richtung Nied unterwegs. Links von ihm fuhr eine Straßenbahn, ebenfalls stadtauswärts. Als der Autofahrer nach links in die Straße In der Schildwacht abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn. Der Audi wurde auf das Hochbett der Straßenbahnen geschoben und musste abgeschleppt werden. Sowohl das Auto, als auch die Tram, sind durch den Unfall beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt.

Die Straßenbahnstrecke war zwischenzeitlich für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Um 10.30 Uhr konnten die Bahnen wieder wie gewohnt fahren. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell