Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. PKW -Anhänger entwendet, Wiesbaden, Nauroder Straße, 13.12.2019, 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(ge)Unbekannte haben am Freitagmorgen in Bierstadt in der Nauroder Straße einen abgestellten Anhänger entwendet. Der PKW-Anhänger Marke "Hapert" mit dem amtlichen Kennzeichen WI-MR 370 war ordnungsgemäß auf dem Festplatz geparkt und mittels Kastenschloss gesichert. Der Wert des Anhängers wird auf 7.000 Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu wenden.

2. Wohnungseinbrecher in Wiesbaden unterwegs, Wiesbaden, Stadtgebiet, Wochenende vom 13.12.2019 bis 16.12.2019

(ge)Am Wochenende kam es zu zahlreichen Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet Wiesbaden, wobei die Täter teilweise erfolgreich waren. Besonders schwerwiegend war ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Arminiusweg in der Nacht auf Sonntag, wobei die Täter mit einer Leiter auf den Balkon des 1. Obergeschosses gelangten und die dortige Balkontür aufhebelten. Die Wohnung und das gesamte Mobiliar wurden durchsucht und hierbei teure Markenbekleidung, Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 100.000 Euro entwendet. Täterhinweise liegen bislang keine vor.

Bei weiteren fünf Wohnungseinbrüchen in Wiesbaden konnten die Einbrecher ebenfalls Beute machen. Am Sonntagnachmittag hebelten Unbekannte in der Alwinenstraße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten das gesamte Haus und ließen Schmuck im Wert von 500 Euro mitgehen. In der Brunnenstraße verschafften sich die Täter am Samstag tagsüber Zugang zur Wohnung über die Terrassentür und entwendeten ein Fußballtrikot vom "FC Liverpool" mit der Nr. 10; der Schaden an der Tür beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1.500 Euro. Am Freitag gelang es Unbekannten, in der Viktoriastraße über einen Balkon in eine Wohnung einzudringen und diese gezielt nach Wertsachen zu durchwühlen. Die Täter nahmen in diesem Fall aber außer einem Handtuch nichts mit.

Bereits am Donnerstag wurde in der Gerhardt-Katsch-Straße und der Schumannstraße eingebrochen. In der Gerhardt-Katsch-Straße gelangten die Täter über die Terrassentür ins Erdgeschoss des Einfamilienhauses und nahmen 450 Euro Bargeld mit. In der Schumannstraße hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf, durchsuchten und durchwühlten die Wohnung und entwendeten eine Armbanduhr von unbekanntem Wert.

Zu weiteren versuchten Einbrüchen kam es in der Zeit von Donnerstag bis und Samstag. Am Donnerstag tagsüber scheiterten die Einbrecher im Goethering bei einem Einfamilienhaus beim Aufhebeln der Eingangstür und des Badfensters. Bei einem Einbruchsversuch in der Wilhelminenstraße hielt die Sicherung der Balkontür eines Mehrfamilienhauses den Einbruchsversuchen der Täter stand. Am Freitag versuchten Unbekannte am frühen Abend eine Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße aufzuhebeln, mussten aber ihr Vorhaben aufgeben. Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr konnte eine Wohnungsinhaberin in der Von-Leyden-Straße Unbekannte bei dem Versuch, den Balkon zu erklimmen und die Balkontür aufzuhebeln, entdecken. Die Täter konnten jedoch unerkannt entkommen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mehrere PKW aufgebrochen, Wiesbaden, Kleiststraße, Hallgarter Straße und Adolfsallee, 12.12.2019 bis 13.12.2019

(ge)Im Zeitraum vom Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in Wiesbaden in der Kleiststraße, der Hallgarter Straße und in der Adolfsallee zu insgesamt vier Einbrüchen in Fahrzeuge der Marke BMW, wobei gezielt Lenkräder und Navigationsgeräte entwendet wurden. In der Kleiststraße wurde in der Nacht zum Freitag ein BMW Typ 118 innerhalb eines Jahres bereits zum dritten Mal aufgebrochen; die Diebe hatten es einzig auf das Lenkrad abgesehen. Dazu schlugen sie die hintere Dreiecksscheibe ein und bauten das Lenkrad fachmännisch aus. Der entstandene Schaden am PKW wird auf 4.000 Euro geschätzt. In der Hallgarter Straße wurde mit dem gleichen Modus operanti ein geparkter BMW Typ 120 aufgebrochen und das Lenkrad entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf geschätzte 2.500 Euro. In der Adolfsallee kam es in der Nacht zum Freitag zu zwei weiteren Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge der Marke BMW. Hierbei wurde bei einem BMW Typ 118 das Lenkrad entwendet, wobei ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Bei einem BMW Coupé Typ 420 wurden bei dem Aufbruch das Lenkrad und das Navigationsgerät im Wert von geschätzten 2.500 Euro ausgebaut. Täterhinweise zu den PKW-Aufbrüchen liegen keine vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Gleich drei Fahrzeug gestohlen, Wiesbaden, Wiesbadener Straße, Nacht zum 16.12.2019

(ho)Gleich drei Fahrzeug haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht vom Gelände einer Autovermietung entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände der Firma und entwendeten aus der Vorrichtung zur Schlüsselrückgabe die drei Fahrzeugschlüssel. Damit starteten die Täter zwei weiße Klein-Lkw des Typs Ford Transit und einen schwarzen Opel Crossland und fuhren damit davon. An den beiden Ford Transit waren bis zuletzt die amtlichen Kennzeichen EU-BM 9815 und R-MN 7142 und an dem Opel die Kennzeichen EU-BT 3650 angebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 60.000 Euro. Hinweisgeber, die Angaben zum Ablauf des Diebstahls oder zum Verbleib der Fahrzeuge machen können werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Schwerer Auffahrunfall - zwei Verletzte, Wiesbaden, Otto-Suhr-Ring / Anna-Birle-Straße, 13.12.2019, 14:20 Uhr

(ge)Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Freitagmittag an der Kreuzung Otto-Suhr-Ring / Anna-Birle-Straße, als ein Klein-LKW auf zwei PKW auffuhr. Der 35-jährige Fahrer des Klein-LKW Marke Fiat fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf einen an der roten Ampel wartenden Skoda auf. Dieser wiederum wurde auf den vor ihm stehenden Opel aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde die 56-jährige Opelfahrerin schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 59-jährige Skodafahrer kam mit leichteren Verletzungen davon. Zur Klärung der Unfallursache wurde der Klein-LKW sichergestellt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten - Bargeld und EC-Karte von Geisenheimerin erbeutet, Geisenheim, 13.12.2019, 22.30 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes erhielten im Rheingau-Taunus-Kreis mehrere Personen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Der Ablauf der Telefonate ist meist derselbe: Es wird geschildert, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und man bei der Durchsuchung dieser eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse des oder der Angerufenen habe ebenfalls auf der Liste gestanden, und darum sei der Angerufene akut gefährdet. Ein Einbruch stehe kurz bevor, und schnell müsse man seine Wertsachen in Sicherheit bringen. Hierbei sei die "Polizei" natürlich gerne behilflich. Der Großteil der Angerufenen ließ sich glücklicherweise von den Betrügern mit der abenteuerlichen Geschichte nicht aufs Glatteis führen. Leider gelang es den Tätern aber in einem Fall, eine Frau aus Geisenheim am Freitagabend in dem Telefonat so unter Druck zu setzen, dass sie mehrere Hundert Euro Bargeld und ihre EC-Karte zur Abholung vor der Haustür deponierte. Dort wurden die Wertsachen dann noch am selben Abend von den Betrügern abgeholt und die Frau währenddessen die ganze Zeit am Telefon gehalten. Als die Geschädigte dann kurz nach der Abholung registrierte, dass sie Betrügern aufgesessen ist, verständigte sie die Rüdesheimer Polizei. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

2. Auseinandersetzung auf dem Weihnachtsmarkt, Rüdesheim, Markt, 14.12.2019, 21.45 Uhr,

(pl)Auf dem Weihnachtsmarkt in Rüdesheim kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vier Männer im Alter von 24 und 25 Jahren waren gegen 21.45 Uhr im Bereich der Straße "Markt" wegen den Eigentumsverhältnissen eines LED-Luftballons in einen Streit geraten. Diese Streitigkeiten mündeten schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher unter anderem auch eine Glühweintasse als Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein soll. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen die Beteiligten eingeleitet.

3. Einbruch in Tankstelle gescheitert, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, 15.12.2019, 04.15 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Täter scheiterte in der Nacht zum Sonntag beim Versuch, in eine Tankstelle in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim einzubrechen. Der Einbrecher machte sich gegen 04.15 Uhr an der Eingangstür der Tankstelle zu schaffen. Als diese jedoch den Einbruchsversuchen standhielt, ergriff er unverrichteter Dinge die Flucht. Der gescheiterte Einbrecher war etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze auf. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Zwei Einfamilienhäuser in Taunusstein von Einbrechern heimgesucht, Taunusstein, Orlen, Breithardter Weg. 13.12.2019, 11.45 Uhr bis 22.15 Uhr, Taunusstein, Seitzenhahn, Rothe Hustert, 15.12.2019, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurden im Bereich von Taunusstein zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. Der erste Einbruch ereignete sich am Freitag zwischen 11.45 Uhr und 22.15 Uhr in dem Breithardter Weg in Orlen. Die Täter drangen dort durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und ließen hochwertige Schmuckstücke mitgehen. Ebenfalls durch eine aufgehebelte Terrassentür verschafften sich Einbrecher auch am Sonntag Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Rothe Hustert" in Seitzenhahn. Die Täter schlugen dort zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr zu und ergriffen aber offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen in beiden Fällen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

5. Terrassentür aufgehebelt, Eltville, Sonnenbergstraße, 08.12.2019, 10.00 Uhr bis 15.12.2019, 23.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Sonnenbergstraße in Eltville haben unbekannte Täter zwischen Sonntag, dem 08.12.2019, und Sonntag, dem 15.12.2019, Bargeld erbeutet. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür der Wohnung auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten, um dann mit dem aufgefundenen Bargeld unerkannt die Flucht zu ergreifen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

6. Zwei hochwertige Mobiltelefone aus Geschäft entwendet, Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße, 14.12.2019, 13.30 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag haben ein etwa 10 Jahre alter Junge und ein ca. drei Jahre älteres Mädchen zwei hochwertige Mobiltelefone im Wert von rund 2.000 Euro aus dem Verkaufsraum eines Geschäftes in der Schulze-Delitzsch-Straße in Idstein entwendet. Die jungen Diebe betraten gegen 13.30 Uhr den Verkaufsraum, rissen die beiden Mobiltelefone aus der Sicherungshalterung der Auslage und ergriffen dann mit ihrer Beute die Flucht. Der etwa 10 Jahre alte Junge soll eine schlanke Statur, dunkle, kurze Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Getragen habe er einen grauen Jogginganzug. Die etwa 13-jährige Komplizin soll groß und schlank gewesen sein und schulterlange, zum Zopf gebundene Haare sowie ebenfalls ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Sie sei mit einem schwarzen Oberteil und einer roten Hose bekleidet gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

6. Auch Taschendiebe lieben Weihnachtsmärkte - Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Rüdesheim, 14.12.2019,

(pl)Eine 53-jährige Frau musste am Samstagabend in Rüdesheim die Erfahrung machen, dass Weihnachtsmärkte leider nicht nur Besucher anlocken, sondern auch Taschendiebe. Denn diese nutzten das Treiben auf dem Rüdesheimer Weihnachtsmarkt, um die Geldbörse der Frau unbemerkt aus deren Handtasche zu entwenden. Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Weihnachtseinkauf oder beim Schlendern über den Weihnachtsmarkt besonders auf Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Besonders bei dichtem Gedränge ist auf Taschendiebe zu achten. Geldbörsen, Bargeld und Kredit- und EC-Karten gehören in keine Außentaschen, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Darüber hinaus sollte die Handtasche am besten verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden.

7. Fensterscheibe von Einkaufsmarkt beschädigt, Rüdesheim, Europastraße, 15.12.2019, 04.55 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag die Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Europastraße beschädigt. Die Unbekannten warfen vermutlich einen Stein gegen die doppelt verglaste Scheibe und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 1.00 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

8. Farbschmierereien in der Hauptstraße in Walluf, Walluf, Niederwalluf, Hauptstraße, 13.12.2019, 18.30 Uhr bis 14.12.2019, 07.20 Uhr,

(pl)Im Bereich der Hauptstraße in Niederwalluf wurden am Samstagmorgen mehrere Farbschmierereien festgestellt. Unbekannte Täter besprühten im Verlauf der Nacht ein Eingangstor und eine Mauer mit schwarzer Farbe. Darüber hinaus wurde auch ein Klingelschild mit schwarzem Edding beschmiert. Der durch die Schmierereien entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

9. Graffitisprayer auch in Johannisberg unterwegs, Geisenheim, Johannisberg, Am Erntebringer, 14.12.2019, 01.00 Uhr bis 15.12.2019, 11.50 Uhr, (pl)Auch in Johannisberg waren im Verlauf des Wochenendes Graffitisprayer unterwegs. Durch die Unbekannten wurden im Bereich der Straße "Am Erntebringer" ein Hoftor, ein Schuhcontainer sowie ein Glasmüllcontainer mit Farbe beschmiert und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

10. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Taunusstein, Hahn, Mühlfeldstraße, 11.12.2019, 13.15 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)In der Mühlfeldstraße in Taunusstein-Hahn wurde am Mittwoch bei einer Unfallflucht ein geparkter, weißer VW Golf beschädigt. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder aber ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte zwischen 13.15 Uhr und 19.00 Uhr mit der Beifahrerseite des auf einem Parkplatz abgestellten Pkw und fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.200 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

