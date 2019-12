POL-WI: Tägliche Pressemitteilung

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bargeld aus Ladenkasse geraubt, Wiesbaden, Am Hang, 12.12.2019, 19:00 Uhr

(ge)Durch einen schnellen Griff in die Ladenkasse erbeuteten am Donnerstag zwei Unbekannte in der Aldi-Filiale in der Straße "Am Hang" in Dotzheim Bargeld. Beide Täter standen hintereinander an der Ladenkasse, wobei der hintere beim Bezahlvorgang seines Komplizen vor ihm die geöffnete Ladenkasse einsehen konnte. Als die Kassiererin die Kasse beim Bezahlvorgang des zweiten Täters öffnete, griff dieser in die Kassenlade und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Kassiererin und eine couragierte Kundin wollten einen der Täter aufhalten, wurden aber von diesem rabiat wegestoßen. Zeugen beschreiben die beiden Täter als männlich und ca. 20-25 Jahre alt. Einer der Beiden soll 1,80 - 1,85 m groß, von kräftiger, muskulöser Statur sein und dunkle Haare haben. Er war bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke, grauem Kapuzenpullover und grauer Jogginghose. Er hatte die Kapuze auf und einen Schal bis zur Gesichtsmitte hochgezogen. Der Andere soll etwas größer und schlanker sein, hatte ebenfalls dunkle Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einem schwarzen Pullover. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu wenden.

2. Baumarktdieb flüchtet und bedroht Zeugen, Wiesbaden, Friedrich-Bergius-Straße, 12.12.2019, 16:00 Uhr

(ge)Ohne Beute flüchtete am Donnerstagnachmittag ein Dieb vom OBI-Baumarkt in der Friedrich-Bergius-Straße in Wiesbaden und bedrohte seine Verfolger. Der unbekannte Täter ging mit einem gut gefüllten Einkaufswagen ohne zu bezahlen an den Kassen vorbei. Als Alarm im Eingangsbereich ausgelöst wurde, versteckte er die mitgenommene Ware, vorwiegend Baumaschinen und Baumaterialien, auf dem Parkplatz des Baumarktes und versuchte unerkannt zu entkommen. Zwei aufmerksame Mitarbeiter des Baumarktes und ein Kunde sprachen den Täter an, worauf dieser in Richtung McDonalds zu Fuß flüchtete. Während der Flucht bedrohte der Täter den nacheilenden Kunden mit einem Messer und warf einen faustgroßen Stein nach ihm. Glücklicherweise wurde der couragierte Zeuge hierbei nicht getroffen. Der Täter ist laut Zeugenangaben ca. 40-Jahre alt und etwa 1,70 m groß, hat schwarzgraue kurze Haare und ein "südländisches Erscheinungsbild". Bekleidet war er mit einem dunkelgrünen Kapuzen-Hoodie und schwarzer Jacke. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Handtaschendiebstahl aus Kindertagesstätte, Wiesbaden, Roseggerstraße, 12.12.2019, 08:15 Uhr bis 08:30 Uhr

(ge)Zu einem dreisten Diebstahl in einer Kindertagesstätte in der Roseggerstraße in Wiesbaden kam es am Donnerstagmorgen. Ein Unbekannter nutzte ein zum Durchlüften offenstehendes Fenster vom Aufenthaltsraum der Erzieher, um dort eine Handtasche zu stehlen. Dazu stellte er einen Gartenstuhl unter das über 2 m hoch gelegene Fenster, stieg in die Kita ein und entwendete dort die Handtasche einer Erzieherin. In der schwarzen Lederhandtasche der Marke "LIEBESKIND" befanden sich ein hochwertiges Handy der Marke Apple Typ I-Phone 8, diverse Schlüssel, der Personalausweis, mehrere Bankkarten, der Führerschein und Bargeld. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu wenden.

4. Quad entwendet, Wiesbaden, Domäne Mechthildshausen, 11.12.2019, 12:00 Uhr bis 12.12.2019, 06:00 Uhr

(ge)Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte ein Quad in der Domäne Mechthildshausen in Erbenheim entwendet haben. Das Fahrzeug, das als landwirtschaftliche Zugmaschine genutzt wird, war auf dem Gelände über Nacht abgestellt. Es handelt sich um ein grün-schwarzes Quad der Marke Yamaha mit dem angebrachten amtlichen Kennzeichen WI-JU 310. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Ladendiebe nach Zeugenhinweis festgenommen, Wiesbaden, Neugasse, 12.12.2019

(ge)Im Laufe des Donnerstages haben drei Diebe Winterjacken aus einem Geschäft in der Wiesbadener Neugasse mitgehen lassen. Die Täter - ein 42-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 35 und 39 Jahren- wurden durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie in einem Hauseingang acht neuwertige Winterjacken in Plastiktüten verstauten. An den Jacken im Gesamtwert von 570 Euro waren noch die Etiketten vorhanden, so dass diese einem Bekleidungsgeschäft in der Neugasse zugeordnet werden konnten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei einem der Täter ein Reizstoffsprühgerät, bei den beiden anderen je ein Klappmesser aufgefunden. Zwei der polizeibekannten und wohnsitzlosen Täter werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter in Wiesbaden vorgeführt.

6. Vandalismus an PKW, Wiesbaden, Am Bürgerhaus, 12.12.2019, 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(ge)Am Donnerstagmorgen wurde ein PKW in Erbenheim "Am Bürgerhaus" durch Unbekannte beschädigt. Bei dem Audi, der ordnungsgemäß geparkt war, wurde die Scheibe hinten rechts eingeschlagen und die Beifahrertür zerkratzt. Im Fahrzeuginnenraum befindliche Wertsachen wurden nicht entwendet. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

7. Geparkter PKW zerkratzt - hoher Schaden, Wiesbaden, Zietenring, 11.12.2019, 16:30 bis 12.12.2019, 07:00 Uhr

(ge)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Zietenring in Wiesbaden ein geparkter PKW durch Unbekannte beschädigt. Der VW Amarok wurde auf der gesamten rechten Seite zerkratzt, so dass ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro entstand. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu wenden.

8. Unfallflucht -Fahrzeug gestreift, Wiesbaden, Albert-Schweizer-Allee, 12.12.2019, 15:50 Uhr

(ge)Zeugen konnten beobachten, wie am Donnerstagmittag in der Albert-Schweizer-Allee in Wiesbaden ein PKW nach einem Unfall ohne anzuhalten seine Fahrt fortsetzte. Der Unfallverursacher streifte einen ordnungsgemäß geparkten roten Toyota Yaris und beschädigte diesen auf der linken Seite. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und bog in die Dunantstraße ab. Zeugen beschrieben das flüchtige Fahrzeug als einen schwarzen VW Touran oder Sharan mit abgelesenen Teilkennzeichen aus Wiesbaden. Der verursachende PKW müsste im Bereich der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

9. Fußgänger verletzt- PKW flüchtig, Wiesbaden, Taunusstraße, 12.12.2019, 11:40 Uhr

(ge)Am Donnerstag kam es in der Taunusstraße in Wiesbaden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einen PKW, der nach dem Unfall flüchtete. Nach Angaben des 63-jährigen Fußgängers überquerte dieser die Straße, als ihn ein VW Golf beim Vorbeifahren streifte. Der PKW fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Der Geschädigte wurde am Arm leicht verletzt und konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Durch den Verletzten selbst konnten erste Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher gemacht werden; die Polizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

10. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche:

Wiesbaden:

Mittwoch: B 54, zwischen Wiesbaden und Erbenheim

Das Polizeipräsidium Westhessen weist ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann. Mittwoch:

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Schmuckstücke aus Wohnhaus entwendet, Heidenrod, Nauroth, Karlsbader Straße, 12.12.2019, 08.30 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben im Verlauf des Donnerstags aus einem Wohnhaus in der Karlsbader Straße in Nauroth diverse Schmuckstücke gestohlen. Die Täter drangen zwischen 08.30 Uhr und 20.00 Uhr durch die Wintergartentür in das Haus ein, durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen und ergriffen dann mit der Beute unerkannt die Flucht. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen in diesem Fall die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. 33-Jähriger randaliert vor Pfarrhaus, Eltville, Kirchgasse, 12.12.2019, 14.30 Uhr und 22.15 Uhr,

(pl)Ein 33-jähriger Mann hat am Donnerstag um 14.30 Uhr und um 22.15 Uhr sogleich zweimal vor dem Eltviller Pfarrhaus in der Kirchgasse randaliert. Während der 33-Jährige nachmittags einen Stein gegen die Fensterscheibe des Pfarrhauses warf, war es am Abend ein Eisenpoller, welcher als Wurfmittel eingesetzt wurde. Durch den Wurf mit dem Poller ging die Fensterscheibe des Pfarrhauses vollständig zu Bruch. Der alkoholisierte Randalierer konnte von den verständigten Polizisten kurz nach der Tat am Abend im Bereich des Rheinufers angetroffen werden. Er wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen.

3. Autofahrer unter Drogeneinfluss, Idstein, Kirmsseweg, 12.12.2019, 17.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag hat eine Streife der Idsteiner Polizei einen 25-jährigen Mann kontrolliert, welcher berauscht mit einem Auto unterwegs war. Gegen 17.30 Uhr fiel den Polizeibeamten bei der Kontrolle des 25-Jährigen im Kirmsseweg in Idstein auf, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Gegen den Autofahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Enkeltricks gescheitert, Hünstetten, Walluf, Eltville, 12.12.2019,

(pl)Trickbetrüger versuchen immer wieder mit dem Enkeltrick an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Im Bereich von Hünstetten, Walluf sowie Eltville wurden am Donnerstagnachmittag mindestens vier Seniorinnen und Senioren von einer weiblichen Person angerufen, die sich als Familienangehörige oder aber Bekannte ausgab. Da sich die Angerufenen von der Betrügerin jedoch nicht aus Glatteis führen ließen und misstrauisch wurden, kam es erst gar nicht zu konkreten Geldforderungen. Stattdessen wurden die Telefonate beendet und die Polizei informiert. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es immer wieder zu gleichgelagerten Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen kommt. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis.

5. Verkehrsunfall auf der B 42, Eltville, Erbach, Bundesstraße 42, 12.12.2019, 16.40 Uhr,

(pl)Bei einem Unfall auf der B 42 bei Eltville-Erbach wurden Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt. Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 16.40 Uhr auf dem linken der beiden Fahrspuren in Richtung Rüdesheim unterwegs, als in Höhe von Erbach ein rechts neben ihm fahrender 43-jähriger Autofahrer vor ihm auf die linke Fahrspur wechselte. Um einen Auffahrunfall mit dem Ford Kuga des 43-Jährigen zu vermeiden, lenkte der 23-Jährige seinen Renault Clio nach rechts. Dort stieß er dann mit dem BMW eines auf der rechten Fahrspur fahrenden 22-jährigen Autofahrers zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden der Renault-Fahrer sowie die im BMW sitzende 23-jährige Beifahrerin verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

