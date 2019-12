Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Hessen und Gospelchor, Wiesbaden, Marktkirche, Freitag, 13. Dezember 2019, 19:30 Uhr Vorankündigung

Einladung an die Medienvertreter

Wiesbaden (ots)

Die Gesellschaft Bürger und Polizei e. V. und das Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau laden zu ihrem traditionellen Adventskonzert in die Marktkirche Wiesbaden ein. Das Konzert findet am Freitag, dem 13. Dezember 2019 um 19.30 Uhr, statt. Mitwirkende sind das Landespolizeiorchester Hessen und der Gospelchor "The Gospel Soul Notes". Bereits zum 25. Mal musiziert das Landespolizeiorchester Hessen im Dezember für einen guten Zweck. Dabei verzaubern die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum mit einem breitgefächerten Repertoire. Von klassischer Blasmusik bis hin zu Film- und Unterhaltungsmusik gibt es nichts, was nicht mit Posaune, Trompete und Flöte in ein vorweihnachtliches Gewand verpackt werden könnte. So wird am kommenden Freitag unter anderem die bekannte Nussknacker-Suite von Tschaikowsky erklingen. In diesem Jahr wird das Programm des Landespolizeiorchesters durch den Chor "The Gospel Soul Notes" bereichert. Dieser original amerikanische Gospelchor wird die Zuhörer mit amerikanischen Spirituals wie "Oh Happy Day" oder "Down By The Riverside" begeistern; Mitklatschen garantiert! Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet. Im letzten Jahr konnte sich die Wiesbadener Tafel über 2500 Euro freuen. Der Eintritt zum Adventskonzert in der Marktkirche ist für alle Besucher frei. Um eine entsprechende Veröffentlichung und Vorankündigung wird freundlichst gebeten. Weiterhin freuen wir uns am Konzertabend über den Besuch von Medienvertretern, welche im Nachgang über die Veranstaltung berichten würden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell