Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schrottreifen Lastzug aus dem Verkehr gezogen

A61 Rheinhessen (ots)

Mit einem wahren Seelenverkäufer war ein 44-Jähriger aus Sofia am Donnerstag auf der A61 bei Armsheim unterwegs, um 20 Tonnen Gemüse aus den Niederlanden nach Süddeutschland zu bringen.

Schon bei einer ersten Inaugenscheinnahme stand für die Beamten der Verkehrsdirektion Wörrstadt fest, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken ist. Nicht nur die Bremsanlage war defekt, darüber hinaus waren zwei defekte Fahrzeugachsen des Sattelaufliegers notdürftig repariert und ein dritte nur noch lose am Fahrgestell befestigt. Und da sich der Auflieger auch nicht mehr richtig am Zugfahrzeug ankuppeln ließ, hatte der findige Fahrer aus ein paar Eisen kurzerhand eine Eigenkonstruktion gebastelt.

Ein hinzugezogener Gutachter fand noch weitere Mängel. Die Spedition musste ein Ersatzfahrzeug organisieren, damit die Ware nicht verdirbt und schickte auch ein firmeneigenes Werkstattfahrzeug aus Bulgarien für die Reparatur zur Kontrollstelle. Die Weiterfahrt wird erst nach Abnahme durch eine Prüforganisation gestattet, Fahrer und Speditionen müssen darüber hinaus noch mit Bußgeldern rechnen.

Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Mainz



Telefon: 06732 912-202www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell