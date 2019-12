Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Demonstration in der Mainzer Straße

Wiesbaden (ots)

Demonstration in der Mainzer Straße, Wiesbaden, Mainzer Straße, 10.12.2019,

(pl)Am Dienstag fand vor dem Umweltministerium in der Mainzer Straße in Wiesbaden eine von der Organisation "Land schafft Vertrauen" initiierte Veranstaltung mit mehreren Redebeiträgen statt. Zu der Demonstration erschienen rund 2.800 Teilnehmer mit etwa 1.500 Traktoren. Die Traktoren kamen aus verschiedenen Richtungen nach Wiesbaden angereist und wurden über fünf Sammelpunkte rund um Wiesbaden von der Polizei in Richtung des Veranstaltungsortes gelotst. Der Großteil der Traktoren wurde auf der Mainzer Straße zwischen Gartenfeldstraße und dem 2. Ring aufgestellt. Hierzu wurde die Mainzer Straße ab 08.30 Uhr zwischen dem Gustav-Stresemann-Ring und dem Siegfriedring in beide Richtungen voll gesperrt. Die verbleibenden Traktoren wurden auf dem 1. Ring und auf der Mainzer Straße stadtauswärts in Richtung Amöneburger Kreisel abgestellt. Aufgrund der anreisenden Traktoren kam es rund um Wiesbaden sowie auf den Anreisestrecken zu Verkehrsbehinderungen. In diesem Zusammenhang wurden auf der A 66 die Abfahrten Mainzer Straße und die A 671 ab der Boelckestraße stadteinwärts gesperrt. Da für die Busse in Richtung Mainzer Straße kein Durchkommen mehr war, wurden die betroffenen Buslinien umgeleitet. Am Rande der Demonstration kam es gegen 11.00 Uhr bei der Anreise der Traktoren im Bereich Ferdinand-Knettenbrech-Weg/ "Unterer Zwerchweg" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Lkw. Der bei dem Unfall verletzte Traktorfahrer wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Gutachter hinzugezogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste der Bereich um die Unfallstelle bis ca. 14.40 Uhr gesperrt werden. Der Beginn der Versammlung war um 11.00 Uhr vor dem Umweltministerium und endete mit dem letzten Redebeitrag um 14.50 Uhr. Die Traktoren haben nach der Veranstaltung die Heimfahrt angetreten. Hierbei kam es insbesondere im Stadtgebiet erneut zu Verkehrsbehinderungen. Der Einsatzleiter zieht eine positive Bilanz des heutigen Einsatzes und möchte ein Lob an alle Veranstaltungsteilnehmer sowie die von den Behinderungen betroffenen Verkehrsteilnehmer aussprechen. Die Zusammenarbeit mit den Veranstaltungsteilnehmern bzw. Traktorfahrern sowie mit den anderen beteiligten Organisationen und Behörden verlief reibungslos. Viele Bürgerinnen und Bürger sind offensichtlich auf den vorherigen Rat hin auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen. Auch dies trug zu dem guten Veranstaltungsverlauf bei.

