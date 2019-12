Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Mann möchte helfen und wird geschlagen - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Bismarckring, 07.12.2019, 10:10 Uhr

(He)Am Samstagmorgen kam es im Bismarckring zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 25-jährigen Wiesbadeners. Dieser kam zwei Frauen zur Hilfe, welche augenscheinlich mit dem späteren Schläger in einen Streit verwickelt waren. Der Sachverhalt wurde gegen 18:30 Uhr bekannt, nachdem die Polizei aus dem Krankenhaus heraus informiert wurde. Der Wiesbadener berichtete, dass er gegen 10:10 Uhr einen im Bismarckring gelegenen "Penny-Markt" verlassen hatte, als er unmittelbar vor dem Eingang auf zwei Frauen aufmerksam wurde, welche augenscheinlich in ein Streitgespräch mit einem Mann verwickelt waren. Da die Situation auf ihn bedrohlich wirkte habe er die Frauen gefragt, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin wandte sich der Täter ihm zu und gab ihm verbal zu verstehen, dass er sich nicht einmischen sollte. Währenddessen hätten sich die beiden Frauen von der Örtlichkeit entfernt. Nun habe ihm der Mann plötzlich einen Faustschlag versetzt. Daraufhin ging der Geschädigte nach Hause und suchte im Tagesverlauf ein Krankenhaus auf. Hier wurde eine Gesichtsverletzung diagnostiziert, welche eine stationäre Aufnahme sowie eine Operation notendigt macht. Nun werden dringen die zwei Frauen und natürlich auch Zeugen des Vorfalls gesucht. Täterbeschreibung: circa 25 Jahre, circa 1,85 Meter, dunkle kurze lockige Haare, athletische Figur, Vollbart, schwarze Jacke, Jeans, "südländisches Aussehen". Zu den Frauen ist nur bekannt, dass diese circa Mitte 20 gewesen seien, brünette Haare trugen und von schlanker Erscheinung gewesen seien. Mutmaßlich hätten sie Winterjacken getragen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

2. Opfer stark alkoholisiert - verspätete Anzeigenerstattung, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 08.12.2019, 00:50 Uhr - 01:45 Uhr

(he)Am frühen Sonntagmorgen kam es, den Angaben des Geschädigten zufolge, zwischen 00:50 Uhr und 01:45 Uhr auf der Schwalbacher Straße in Wiesbaden zu einem Raub, bei dem man ihm seine Geldbörse gestohlen habe. Eine Anzeigenerstattung erfolgte knapp zwei Stunden nach der Tat bei der Polizei in Eltville, dem Wohnort des Opfers. Demnach ging der 27-jährige Rheingauer zur Tatzeit im Bereich zwischen einer Gaststätte und eines Bank SB-Centers auf der Schwalbacher Straße, als ihn plötzlich von hinten drei Männer "überfallen" hätten. Währenddessen habe man ihm die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. Eine nähere Täterbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung lag eine starke Alkoholisierung vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Lenkräder und Navigationssysteme entwendet, Wiesbaden, 05.-06.12.2019

(He) Am Freitagmorgen wurden bei der Wiesbadener Polizei acht Einbrüche in Pkw angezeigt, bei denen die Täter die Lenkräder bzw. die Navigationssysteme aus den Fahrzeugen ausgebaut und entwendet hatten. Es wurden ausschließlich Modelle des Herstellers BMW angegangen. Den ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. In der Nassauer Straße sowie der Rittershausstraße schlugen die Täter jeweils eine Scheibe ein, drangen in das Fahrzeuginnere ein und bauten die Lenkräder aus. In der Volkerstraße ließen die Täter das festeingebaute Navigationssystem mitgehen. Ein X5 wurde auf der Biebricher Allee zum Ziel der PKW-Einbrecher. Auch dort wurde das Lenkrad ausgebaut. Auf dem Konrad-Adenauer-Ring, der Hermannstraße sowie der Karlstraße drangen die Täter ebenfalls zunächst gewaltsam in das Fahrzeuginnere ein und bauten sodann die Lenkräder aus, mit denen sie dann unerkannt flüchten konnten. Sowohl das Lenkrad als auch das Navigationssystem wurden aus einem in der Rheinstraße abgestellten BMW 330 ausgebaut. In allen Fällen liegen bis dato keinerlei Täterhinweise vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Versuchte Einbrüche, Wiesbaden, Hellmundstraße, Taubenstraße, Sonnenberger Straße, 05.08.2019

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es im Zuständigkeitsbereich der Wiesbadener Polizei zu mehreren gescheiterten Einbrüchen. Trotz des Scheiterns der Täter entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. In der Hellmundstraße versuchten Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung einzudringen. Die Täter überwanden zunächst die vorhandene Türkette, ließen jedoch im weiteren Verlauf aus unbekannten Gründen von der weiteren Tatbegehung ab. In der Taubenstraße in Biebrich verursachten die Täter bei ihrem Einbruchsversuch einen Schaden von circa 2.000 Euro. Dort wurde gestern Morgen festgestellt, dass Täter in der Nacht zuvor versucht hatten, durch eine Terrassentür und im weiteren Verlauf auch nochmals durch die Balkontür, in ein Reihenhaus einzusteigen. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. In der Sonneberger Straße gelang den Tätern zwischen Freitag, 09:00 Uhr und Sonntag, 12:30 Uhr sogar in eine Wohnung einzudringen, welche sie im Anschluss durchsuchten. Nach Auskünften der Betroffenen wurde jedoch nichts aus der Wohnung entwendet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Bei Einbrüchen Schmuck und Bargeld entwendet, Wiesbaden, 06.-08.2019

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Wiesbaden und Vororten zu mehreren Einbrüchen, bei denen die Täter zum Teil Schmuckstücke mit beträchtlichem Wert entwendeten. In der Abeggstraße hebelten die Täter an einem Einfamilienhaus die Terrassentür auf und stiegen im Verlauf des Sonntages in das Innere des Hauses ein. Hier fiel den Tätern Bargeld und Schmuck in die Hände. Ebenfalls Schmuck ließen die Täter aus einer in der Wilhelminenstraße gelegenen Wohnung mitgehen. In diese wurde zwischen Freitag, 06:00 Uhr und gestern, 21:30 Uhr durch die gewaltsam geöffnete Balkontür eingebrochen. In diesem Fall machten die Täter reiche Beute, entdeckten sie doch mehrere hochwertige Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Ebenfalls in eine Wohnung drangen Täter am Samstag innerhalb weniger Stunden in der Straße "Kleine Weinbergstraße" ein. Zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde an diesem Tatort auf den Balkon geklettert und die dortige Tür aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde nach bisherigem Stand nur eine geringe Bargeldsumme entwendet. Einen hohen Sachschaden verursachten Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Straße "Langendellschlag" am Freitag zwischen 16:10 Uhr und 20:15 Uhr. In diesem Zeitraum drangen die Straftäter gewaltsam in das Innere ein und beschädigten dabei unter anderem eine Terrassentür nicht unerheblich, sodass ein geschätzter Sachschaden von vorn circa 4.000 Euro entstand. Demgegenüber wurde ersten Ermittlungen zufolge Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Das gesamte Reihenhaus durchsuchten Einbrecher am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr in Nordenstadt in der Pommernstraße. Auch in diesem Fall verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und begaben sich im Innern auf die Suche nach Stehlgut. Mit Schmuck und einer Goldmünze gelang den Tätern unerkannt die Flucht. In allen Fällen liegen bis dato keinerlei Täterhinweise vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere Einbrüche in Taunusstein, Taunusstein, 06.12.2019 bis 08.12.2019, (pl)Im Verlauf des Wochenendes waren im Bereich von Taunusstein Einbrecher unterwegs, welche es auf zwei Wohnungen und zwei Einfamilienhäuser abgesehen hatten. In der Roßbergstraße in Bleidenstadt hebelten die Täter am Freitag zwischen 07.00 Uhr und 23.00 Uhr das Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses auf, ergriffen dann aber die Flucht, ohne das Haus betreten zu haben. Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße in Bleidenstadt erbeuteten die Unbekannten am Freitagabend Schmuckstücke und Bargeld. Die Täter drangen in diesem Fall durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein, durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und brachen einen aufgefundenen Tresor auf. In einem Mehrfamilienhaus in der Brünner Straße in Wehen wurden zwischen Samstagnachmittag und der Nacht zum Sonntag sogleich zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten sich zum einen an der Balkontür einer Erdgeschosswohnung und zum anderen an der Eingangstür einer weiteren Wohnung zu schaffen gemacht. Während die Einbrecher an der Wohnungstür scheiterten, gelang es ihnen, die Balkontür gewaltsam zu öffnen und aus der Wohnung hochwertige Schmuckstücke und Bargeld zu entwenden. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen in den Fällen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck, Hünstetten, Görsroth, Ober dem Roth, 06.12.2019, 15.00 Uhr bis 17.55 Uhr, (pl)Am Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Görsroth ein und erbeuteten diverse Schmuckstücke. Die Einbrecher schlugen zwischen 15.00 Uhr und 17.55 Uhr zu und drangen durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnräume ein. Nachdem sie diese nach Diebesgut durchsucht hatten, ergriffen sie mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen in diesem Fall die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Automatenaufbrecher in Ketternschwalbach unterwegs, Hünstetten, Ketternschwalbach, Palmbachstraße, Waldstraße, Festgestellt: 08.12.2019, 07.30 Uhr, (pl)Am Wochenende haben Automatenaufbrecher in Ketternschwalbach ihr Unwesen getrieben und zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter schlugen im Bereich Palmbachstraße sowie Waldstraße zu und hebelten die dortigen Zigarettenautomaten auf. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Die aufgebrochenen Automaten wurden am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr festgestellt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. 13-Jähriger vermisst und wieder aufgefunden, Eltville, 08.12.2019 bis 09.12.2019 (pl)Am späten Samstagabend wurde der Eltviller Polizei gemeldet, dass ein 13-jähriger Junge von seinen Eltern vermisst werde. Der 13-Jährige hatte am Samstagabend nach einem Streit die elterliche Wohnung in Eltville-Rauenthal verlassen. Als eine erste Absuche durch die Familie erfolglos verlief, wandte man sich an die Polizei. Bei der daraufhin eingeleiteten Fahndung nach dem Jungen war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Schlussendlich konnte der Vermisste gegen 04.15 Uhr am Sonntagmorgen durch einen Taxifahrer wohlbehalten im Bereich des Eltviller Bahnhofs angetroffen und schließlich nach Hause gebracht werden.

5. Anrufe von falschen Polizeibeamten, Niedernhausen, 08.12.2019, (pl)Mindestens fünf Personen aus Niedernhausen wurden am Sonntagabend von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Angerufenen ließen sich jedoch nicht aufs Glatteis führen und informierten stattdessen die echte Polizei. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

6. Mehrere Hofleuchten beschädigt, Geisenheim, Johannisberg, Hansenbergallee, 06.12.2019, 17:00 Uhr - 08.12.2019, 06:00 Uhr (He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes beschädigten unbekannte Täter in Johannisberg auf dem Gelände einer Schule mehrere Laternen und verursachten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Sonntag, 06:00 Uhr wurden auf dem in der Hansenbergallee gelegenen Gelände sechs Leuchten beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

7. Schaukasten vor Restaurant beschädigt, Eltville, Taunusstraße, 07.12.2019, 20:30 Uhr (He)Am Samstagabend beschädigte ein unbekannter Täter in Eltville in der Taunusstraße einen vor einem Restaurant befindlichen Schaukasten und verursachte einen Sachschaden von circa 350 Euro. Zeugen berichteten, dass ein Mann gegen 20:30 Uhr den beleuchteten Schaukasten mit einem Stein beschädigt habe. Beschreibung: circa 30 Jahre, circa 1,82 m groß, schwarze Jacke, blaue Jeans, roter Schal. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

8. Oberlicht beschädigt, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, 07.12.2019, 08:45 Uhr - 08.12.2019, 08:30 Uhr (he)Zwischen Samstag, 08:45 Uhr und Sonntag, 08:30 Uhr zerstörten unbekannte Täter in der Brunnenstraße in Bad Schwalbach das Oberlicht eines Ladengeschäftes und verursachten dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf die oder den Täter, bzw. deren oder dessen Tatmittel liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

9. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Idstein, Im Vorderlenzen, 07.12.2019, 20:00 Uhr bis 08.12.2019, 13:00 Uhr, (ge)Bei einer Unfallflucht wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Idstein "Im Vorderlenzen" ein geparkter Pkw beschädigt. Der silberne Mercedes mit Wiesbadener Kennzeichen war in Höhe der Hausnummer 15 abgestellt und wurde im vorderen linken Bereich am Kotflügel und der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

