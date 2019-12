Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Hessen und Gospelchor, Wiesbaden, Marktkirche, Freitag, 13. Dezember 2019, 19:30 Uhr

Vorankündigung / Einladung an die Medienvertreter

Die Gesellschaft Bürger und Polizei e. V. und das Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau laden zu ihrem traditionellen Adventskonzert in die Marktkirche Wiesbaden ein. Das Konzert findet am Freitag, dem 13. Dezember 2019 um 19.30 Uhr, statt. Mitwirkende sind das Landespolizeiorchester Hessen und der Gospelchor "The Gospel Soul Notes". Bereits zum 25. Mal musiziert das Landespolizeiorchester Hessen im Dezember für einen guten Zweck. Dabei verzaubern die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum mit einem breitgefächerten Repertoire. Von klassischer Blasmusik bis hin zu Film- und Unterhaltungsmusik gibt es nichts, was nicht mit Posaune, Trompete und Flöte in ein vorweihnachtliches Gewand verpackt werden könnte. So wird am kommenden Freitag unter anderem die bekannte Nussknacker-Suite von Tschaikowsky erklingen. In diesem Jahr wird das Programm des Landespolizeiorchesters durch den Chor "The Gospel Soul Notes" bereichert. Dieser original amerikanische Gospelchor wird die Zuhörer mit amerikanischen Spirituals wie "Oh Happy Day" oder "Down By The Riverside" begeistern; Mitklatschen garantiert! Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet. Im letzten Jahr konnte sich die Wiesbadener Tafel über 2500 Euro freuen. Der Eintritt zum Adventskonzert in der Marktkirche ist für alle Besucher frei. Um eine entsprechende Veröffentlichung und Vorankündigung wird freundlichst gebeten. Weiterhin freuen wir uns am Konzertabend über den Besuch von Medienvertretern, welche im Nachgang über die Veranstaltung berichten würden.

2. Mutmaßlicher PKW-Einbrecher festgenommen, Wiesbaden-Bierstadt, Jupiterstraße, 05.12.2019, 07:10 Uhr

(He) Gestern Morgen konnte in der Jupiterstraße in Bierstadt ein 41-jähriger Mann festgenommen werden, welcher mutmaßlich zuvor gewaltsam in einen PKW eingedrungen war, um daraus Gegenstände zu entwenden. Gegen 07:10 Uhr meldete eine Streife der amerikanischen Militärpolizei den Beamten des 4. Polizeireviers, dass sie soeben in der Jupiterstraße einen Mann in einem Fahrzeug sitzend angetroffen hatten, dessen Seitenscheibe eingeschlagen war. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Festgenommenen nicht am den Halter handelte. Dieser kam vor Ort und erklärte, dass aus dem Fahrzeuginnenraum eine Wollmütze fehle. Diese konnte bei dem 41-Jährigen aufgefunden werden. Der albanische Staatsbürger hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und wurde zur Identitätsfeststellung auf das 4. Polizeirevier gebracht. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte der Mann, nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung, die Dienststelle wieder verlassen. In unmittelbarer Nähe des Festnahmeortes wurde ein weiterer PKW mit eingeschlagener Seitenscheibe festgestellt. Aus diesem wurde nach Rücksprache mit dem Halter nichts entwendet. Ob ein tatzusammenhang besteht, bedarf weiterer Ermittlungen.

3. 24-Jähriger von mehreren Personen geschlagen - Festnahme, Wiesbaden, Blücherstraße, 06.12.2019, 01:30 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht kam es in der Blücherstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Wiesbadener und einer vierköpfigen Gruppe, bei der der Wiesbadener im Gesicht verletzt wurde. Den Angaben des Geschädigten zufolge hielt er sich, wie auch die späteren Angreifer, in einer Gaststätte auf, als er von einer jungen Frau angesprochen wurde. Diese habe ihn dann im weiteren Verlauf aufgefordert, mit vor die Tür zu gehen. Dort angekommen sei er dann unmittelbar von drei weiteren Personen zu Boden geschlagen und getreten worden. Anschließend seien alle vier Personen geflüchtet. Eine Anwohnerin war auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert. Während einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren festgestellt werden, deren Aussehen mit der Beschreibung der Tätergruppe große Übereinstimmungen aufweist. Dieses Quartett wurde festgenommen und auf verschiedenen Dienststellen polizeiliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Blutentnahmen, durchgeführt. Sowohl die mutmaßlichen Tatverdächtigen als auch der Geschädigte waren alkoholisiert. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind unbekannt. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbrecher erbeuten Schmuck, Wiesbaden, Hans-Bredow-Straße, 05.12.2019, 09:00 Uhr - 19:00 Uhr

(me)Hochwertiger Schmuck war im Verlauf des Donnerstages Ziel eines Einbruchs in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Bredow-Straße. Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Hauses und hebelten die Terrassentüre auf. Danach durchsuchten sie alle Räume nach Wertsachen und entnahmen mehrere Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

5. Einbruch in Wohnung, Wiesbaden, Bierstadter Straße, 05.12.2019, 17:00 Uhr - 19:00 Uhr

(me)Im Verlauf des Donnerstagabends kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bierstadter Straße. Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Hauses und hebelten ein Fenster auf. Danach durchsuchten sie alle Räume nach Wertsachen und entnahmen mehrere Schmuckgegenstände, Bargeld und Uhren in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

6. Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Walramstraße, 05.12.2019, 00:30 Uhr - 11:30 Uhr

(me)Im Verlauf der Nacht zum Donnerstag stiegen Unbekannte in eine Lokalität in der Walramstraße ein und hebelten einen Spielautomaten auf. Dazu brachen sie die Eingangstüre auf und gelangten so in den Schankraum. Im weiteren Verlauf hebelten die Täter einen Geldspielautomaten auf und entwendeten eine unbekannte Summe an Bargeld. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Navi- und Lenkraddiebe unterwegs, Wiesbaden, Elsa-Brändström-Straße, Riehlstraße, Gibber Straße, Rathenauplatz, 04.12.2019, 20:00 Uhr - 05.12.2019, 10:00 Uhr

(me)Navigationssysteme und Lenkräder waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ziel mehrerer Autoaufbrüche. In der Riehlstraße wurden insgesamt zwei BMW aufgesucht. An einem BMW der 1-er Reihe wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Lenkrad ausgebaut. Bei einem BMW der 4-er Modellreihe drangen die Unbekannten gewaltsam ein und montierten das Lenkrad aus. In der Elsa-Brandström-Straße war ein VW das Ziel der Unbekannten. Bei diesem gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Innere und bauten das Navigationsgerät aus. In der Gibber Straße montierten Unbekannte, nachdem sie die Seitenscheibe eines 3-er BMW einschlugen, das Lenkrad, die Mittelkonsole und das Navigationsgerät aus. In der Straße Rathenauplatz drangen die Täter ebenfalls gewaltsam in einen 2-er BMW ein und entwendeten das Lenkrad. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei in Wiesbaden die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

8. Falsche Handwerker bestehlen Seniorinnen, Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, Hermann-Brill-Straße, 05.12.2019, gg. 13:25 Uhr, gg. 17:00 Uhr

(me)Am Donnerstag gaben sich in der Geschwister-Scholl-Straße und in der Hermann-Brill-Straße eine Frau und ein Mann jeweils als Handwerker gegenüber einer Seniorin aus. Unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruches und handwerkliche Tätigkeiten ausüben zu müssen gelangten sie in die jeweilige Wohnung und konnten mehrere Hundert Euro Bargeld entwenden. In der Geschwister-Scholl-Straße konnte die 87-jährige Seniorin die falschen Handwerker wie folgt beschreiben: Die Frau und der Mann sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Weiterhin hätten beide dunkle Haare gehabt und wären dunkel gekleidet gewesen. Dabei soll der Mann ca. 185 cm groß und ca. 45 - 50 Jahre und die Frau ca. 40 - 50 Jahre alt gewesen sein. Zusätzlich zur "Handwerker-Masche" gab sich die Frau in der Hermann-Brill-Straße als Kriminalpolizistin aus. Dabei konnte die 79-jährige Seniorin die Frau und den Mann wie folgt beschreiben: Der Mann sei ca. 190 cm groß und ca. 40 Jahre alt gewesen. Die Frau wäre ca. 165 cm groß und ca. 35 Jahre alt gewesen. Beide hätten dunkle Kleidung getragen. Aufgrund der Personenbeschreibungen ist nicht auszuschließen, dass beide Trickdiebstähle zusammenhängen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt wegen Trickdiebstahl und nimmt Hinweise zu dem Fall unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen. Außerdem warnt die Kriminalpolizei insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragen, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben. Verständigen Sie im Zweifelsfall umgehend die Polizei.

9. Strohballen brennen, Wiesbaden-Igstadt, seitlich der L3039, Flurstück "Riedwiese", 05.12.2019, 17:40 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in Wiesbaden-Igstadt zu einem Brand mehrerer Strohballen, bei dem glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen und nach Angaben des Besitzers, aufgrund des Alters und der Liegezeit der Ballen, kein Sachschaden entstand. Die im Flurstück "Riedwiese" gelagerten Ballen gerieten gegen 17:40 Uhr in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr, unter Mithilfe eines Landwirtes, gelöscht. Aufgrund der derzeitigen Witterung muss von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung ausgegangen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

10. Kabeldiebstahl von Lagerplatz, Mainz-Kastel,Ogelweg, 04.12.2019, 17:00 Uhr bis 05.12.2019, 08:00 Uhr

(He) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Diebe von einem im Ogelweg in Kastel gelegenen Lagerplatz circa 150 Meter Stromleitung im Wert von circa 750 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-240 zu melden.

11. Einbrüche auf Baustellen, Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, Adolfsberg, 03.-05.12. 2019

(He)Gestern Morgen wurden der Wiesbadener Polizei zwei Einbrüche auf Baustellengelände gemeldet, bei denen ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro entstand. In der Assmannshäuser Straße gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise auf ein umzäuntes Baustellengelände und hebelten anschließend den dortigen Baucontainer auf. Aus diesem wurden mehrere Schlüssel von Baustellenfahrzeugen und eines WC-Containers entwendet. Weiterhin brachen die Täter eine Kiste auf und ließen hieraus eine Kabeltrommel mitgehen. In der Straße "Adolfsberg" drangen die Täter gewaltsam in einen Baustellenwagen ein, entwendeten jedoch nichts. Stattdessen wurde an einem Bagger eine Scheibe eingeworfen und an dessen Elektronik manipuliert. In beiden Fällen hat das 3. Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

12. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche:

Wiesbaden:

Mittwoch: Berliner Straße

Das Polizeipräsidium Westhessen weist ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Überwachungskamera abgerissen und entwendet, Taunusstein, Hahn, Scheidertalstraße, 05.12.2019, 23.05 Uhr, (pl)Ein unbekannter Täter hat am späten Freitagabend in der Scheidertalstraße in Taunusstein-Hahn die Überwachungskamera eines Carports abgerissen und gestohlen. Der Dieb begab sich gegen 23.00 Uhr zum Carport und entwendete im Anschluss die dort angebrachte Kamera. Das, unter der Überdachung abgestellte, Auto blieb unangetastet. Der Täter war ca. 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Maske, eine dunkle Steppjacke mit übergezogener Kapuze, dunkle Handschuhe sowie eine im Vergleich zur Jacke hellere Hose. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Ortsschild gestohlen, Oestrich-Winkel, Oestrich, Hallgartener Straße, 29.11.2019, 08.00 Uhr bis 02.12.2019, 09.50 Uhr, (pl)Diebe haben zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen in der Hallgartener Straße in Oestrich das Ortsschild von Hallgarten entwendet. Hierbei wurde auch der Pfosten des Ortschildes beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Dekorationsgegenstände aus Garten gestohlen, Eltville, Hattenheim, Seppel-Leis-Straße, 05.12.2019, 06.00 Uhr bis 21.00 Uhr, (pl)Aus dem Garten eines Einfamilienhauses in der Seppel-Leis-Straße in Hattenheim wurden im Verlauf des Donnerstags eine Buddhafigur und ein geschnitzter Holzstern gestohlen. Die Diebe schlugen zwischen 06.00 Uhr und 21.00 Uhr und schnappten sich die beiden im Garten aufgestellten Dekorationsgegenstände. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Rückleuchte von geparkten Pkw beschädigt. Idstein, In der Ritzbach, 05.12.2019, 00.00 Uhr bis 14.30 Uhr, (pl)Am Donnerstag wurde in Idstein die Rückleuchte eines geparkten Opel Corsa beschädigt. Der betroffene Pkw war in der Straße "In der Ritzbach" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Hainbuche beschädigt, Niedernhausen, Oberjosbach, Limburger Straße, Festgestellt: 01.12.2019, (pl)Am Sonntag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in Oberjosbach die auf der Grünfläche in der Limburger Straße gepflanzte Hainbuche beschädigt haben. Der offensichtlich durch Axt und Säge angerichtete Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

6. Unfallflucht auf der K 707, Idstein, Kreisstraße 707, 05.12.2019, 16.50 Uhr, (pl)Am Donnerstagnachmittag verursachte eine unbekannte Autofahrerin oder aber ein unbekannter Autofahrer auf der K 707 bei Idstein einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 25-jährige Fahrer eines blauen VW T-Cross war gegen 16.50 Uhr von der A3 kommend auf der Kreisstraße in Richtung Ehrenbach unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve ein Auto entgegenkam, welches zu weit auf seine Fahrbahn geraten war. Der 25-Jährige wich daraufhin nach rechts aus und touchierte hierbei mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Die Unfallverursacherin oder aber der Unfallverursacher hielt nicht an, sondern setzte die Fahrt mit dem Pkw einfach fort, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu informieren.

