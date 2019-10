Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Mann zusammengeschlagen

Germersheim (ots)

Am Freitagabend, 18.10.2018 um 22:10 Uhr, wurde ein 43-Jähriger Mann in der Innenstadt in Germersheim von einer Personengruppe zusammengeschlagen. Erst durch Ansprache eines Passanten ließen die Täter von dem Mann ab. Anschließend flüchteten zwei Täter mit Fahrrädern, wovon eines dem Geschädigten gehören soll. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Kopf- und Gesichtsbereich, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

