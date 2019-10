Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 10 Uhr die Ludwigstraße in Richtung Hainfeld. An der Einmündung zur L507 wollte dieser nach links abbiegen, übersah hierbei ein aus Hainfeld kommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Die 33-jährige Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

