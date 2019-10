Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mülltonne beschädigt Hauswand

Edenkoben (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr in der Klosterstraße mit einer zur Abholung bereitgestellten Papiermülltonne. Diese wurde gegen die dahinter befindliche Hauswand geschleudert, wodurch teilweise der Putz abplatzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06323/955-0 mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Patrick Schnell

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

Tel. 06323 / 955-113, piedenkoben@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



