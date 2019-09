Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt zwei berauschte Fahrer

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am heutigen Tag, 25. September 2019, untersagten Polizisten zwei Fahrzeugführern die Weiterfahrt mit dem Auto. Zunächst stoppten die Beamten auf der Europastraße in Bulmke-Hüllen um 10.45 Uhr einen 29-jährigen Bochumer. Er zeigte körperliche Anzeichen von Drogenkonsum. Die Polizisten nahmen den Bochumer mit zur Wache, wo ihm der zuständige Arzt eine Blutprobe entnahm. Einem 48-jährigen Autofahrer aus Oberhausen, der auf der Ückendorfer Straße um 12.15 Uhr unterwegs war, erging es genauso. Auch bei ihm stellten die Polizisten Anzeichen für ein Fahren unter Drogeneinwirkung fest und ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Den beiden Männern wurde die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen traten sie den Heimweg zu Fuß an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell