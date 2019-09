Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Horst - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Ein 18-jähriger Iserlohner wurde am Dienstag, 24. September 2019, gegen 16.30 Uhr bei einem versuchten Raub von drei unbekannten Männern leicht verletzt. Der 18-Jährige war zu Fuß auf der Straße "An der Friedweide" in Richtung Koststraße unterwegs, als er von einem Trio angesprochen wurde. Die drei Männer forderten Bargeld und das Handy von dem Iserlohner. Als er flüchten wollte, schlugen ihn die unbekannten Täter, rissen ihn zu Boden und versuchten Gegenstände aus seinen Hosentaschen zu ziehen. Ein 20-jähriger Mann und seine 17-jährige Begleiterin aus Gelsenkirchen beobachteten den Vorfall und eilten dem Iserlohner zu Hilfe. Die drei Angreifer flüchteten daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Trio wird wie folgt beschrieben: Alle circa 16 bis 18 Jahre alt, circa 175 cm groß und zum Tatzeitpunkt bekleidet mit dunkler Oberbekleidung. Zwei Männer trugen eine dunkle Jeans und der Dritte eine hellere. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Männern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

