Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte entwenden Fettnippel und Rüttelplatte

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht auf einer Baustelle an der Recklinghäuser Straße in Resse eine Rüttelplatte und einen Fettnippel gestohlen. Der oder die Täter haben sich nach ersten Ermittlungen Zugang über einen Waldweg an der Sienbeckstraße zu der durch Zäune gesicherten Baustelle verschafft. Zudem wurde die Hydraulikleitung an einem Bagger beschädigt. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Hinweise zu den entwendeten Gegenständen und Zeugen, die zwischen gestern Abend, 24. September 2019, 18 Uhr und heute Morgen, 25. September 2019, 5.30 Uhr Personen auf der Baustelle beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

