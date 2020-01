Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Körperverletzung und Beleidigung in Remseck am Neckar

Brand in Bönnigheim

Ludwigsburg (ots)

Randale mit anschließender körperlichen Auseinandersetzung in Remseck am Neckar

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr störte sich mutmaßlich ein deutlich alkoholisierter 36-Jähriger an den, in der Richard-Wagner-Straße in Remseck, herumstehenden Mülltonnen, weshalb er mehrere davon umtrat. Der Randalierer wurde hieraufhin von einem 54 Jahre alten Anwohner angesprochen. Im weiteren Verlauf schubste der alkoholisierte Mann den 54-Jährigen zu Boden und würgte ihn anschließend leicht. Die Ehefrau des Geschädigten sowie ein Nachbar eilten zur Hilfe und es gelang ihnen mit vereinten Kräften das Opfer von dem Randalierer zu befreien und diesen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dies missfiel dem 36-Jährigen, was er durch beleidigende Worte zum Ausdruck brachte. Der Beschuldigte muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Carportbrand in Bönnigheim

In der Nacht zum Samstag, meldete eine Anwohnerin gegen 03:40 Uhr einen brennenden Carport im Amselweg in Bönnigheim. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Carport im Vollbrand. Glücklicherweise war das in der Nähe befindliche Einfamilienhaus zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Das angrenzende Steinhaus, in welchem sich Gartengeräte und Gartenmöbel befanden, wurde jedoch durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die auf dem Steinhaus montierten Photovoltaikmodule wurden stark beschädigt, weshalb der dort entstandene Schaden derzeit auf ca. 50.000 EUR beziffert wird. Am Carport selbst entstand ein Schaden von ca. 10.000 EUR. Neben drei Streifenbesatzungen, war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 35 Wehrleuten sowie ein Rettungswagen mit drei Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die ersten Ermittlungen übernommen. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07152-605778 zu melden.

