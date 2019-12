Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Reifen und Transporter gestohlen

Durmersheim (ots)

Nach einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Malscher Straße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Die unerwünschten Besucher hatten zwischen Freitag und Sonntag gewaltsam einen Zaun aufgeschnitten und mittels eines Brecheisens ein Garagentor geöffnet und verschaffte sich so Zugang ins Innere der Firma. Im Innern wurden Autoreifen und ein Transporter gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Zeugenhinweise an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt werden unter der Telefonnummer 07222 761-0 erbeten.

/jh

