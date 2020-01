Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung auf der A8, Gemarkung Aichelberg/ Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Ein 62-jähriger BMW-Fahrer mit Homburger Kennzeichen (HOM) muss sich wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung verantworten, welche er am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Aichelberg, begangen hat. Der Raser wechselte permanent die Fahrstreifen, überholte verbotswidrig rechts, fuhr dicht auf und drängelte sich zwischen den Fahrzeugen hindurch. Der Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart festgestellt und kontrolliert werden. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mühlhausen unter der Telefonnummer 07335/96260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell