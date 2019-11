Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel

Voerde

Dinslaken: Versammlung mit landwirtschaftlichem Hintergrund in NRW

Traktor Konvoi hat den Kreis Wesel ohne größere Verkehrsbeeinträchtigungen passiert

Wesel / Voerde / Dinslaken (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr machte sich der etwa 200 Traktor starke Konvoi von der Rundsporthalle in Wesel auf den Weg in Richtung Düsseldorf. Er passierte die B 8 und verließ den Kreis Wesel gegen 08.45 Uhr an der Stadtgrenze zu Duisburg. Dank des umsichtigen Verhaltens der Traktorfahrer und der Geduld der übrigen Verkehrsteilnehmer kam es nicht zu lang andauernden Verkehrsbeeinträchtigungen. Polizeibeamte sperrten verkehrsstarke Kreuzungen, so dass der Konvoi ungehindert dem Streckenverlauf folgen und zügig rollen konnte.

