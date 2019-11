Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter schlugen Scheibe ein

Moers (ots)

In der Zeit von Samstag, 17.45 Uhr bis 20.00 Uhr, drangen Unbekannte durch Einschlagen einer Scheibe in ein Einfamilienhaus Am Wiesengrund ein. Die Täter stahlen überwiegend Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell