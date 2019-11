Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Autofahrer fährt Fußgänger an

Fußgänger verletzte sich schwer

Voerde (ots)

Am Freitagmorgen gegen 06.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Frankfurter Straße / Poststraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Autofahrer und einem 52-jährigen Fußgänger. Der Autofahrer bog von der Poststraße nach links auf die Frankfurterstraße in Richtung Dinslaken ab und touchierte hierbei den 52-Jährigen, der die Frankfurterstraße an der dortigen Fußgängerampel überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten, sperrten Polizeibeamte die Unfallstelle für circa eine Stunde.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell