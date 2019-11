Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191122 - 1201 Frankfurt-Sachsenhausen: Überfall auf junge Frau

Frankfurt (ots)

(hol) Letzte Nacht überfiel ein Unbekannter eine 21-jährige Frankfurterin. Er hatte es auf ihre Handtasche abgesehen.

Gegen 01:00 Uhr lief die 21-Jährige auf dem Bürgersteig in der Gartenstraße in Richtung Stresemannallee. Plötzlich näherte sich ihr unbemerkt ein unbekannter Mann von hinten und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Dies misslang ihm jedoch, weil die Dame sich heftig wehrte. Daraufhin stieß er sie zu Boden und raubte ihr Smartphone. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung des Mains. Seine Spur verliert sich dann im Bereich des Tiefkais. Das Opfer blieb unverletzt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre alt und 180 cm groß, schlanke Statur und dunkle Haare. Bekleidet mit einer braunen langen Jacke und einer blauen Stoffhose.

Zeugen der Tat können sich bei der Kriminalpolizei unter 069 / 755-51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

