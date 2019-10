Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Hoher Sachschaden, Verursacher geflüchtet

Auf 8.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden am Fahrzeug eines 56-Jährigen, der seinen Wagen am Montagabend in der Adelsheimer Mozartstraße geparkt hatte. Als er am Dienstagabend wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er an dem Toyota erhebliche Beschädigungen. Der Verursacher hatte keine Personalien hinterlassen und sich auch nicht bei der Polizei gemeldet. An einem Ende der Mozartstraße ist derzeit eine Baustelle eingerichtet und die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher, wie viele andere Verkehrsteilnehmer auch, aufgrund der Sperrung wenden musste und dabei gegen den geparkten PKW fuhr. Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug werden erbeten an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

Limbach: Autofahrerin verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Limbach. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 7 Uhr mit seinem Opel Astra aus Waldhausen kommend in Richtung B 27 und wollte in diese einbiegen. Dabei übersah er offenbar den Ford Focus einer von der B 27 nach links in Richtung Waldhausen abbiegenden 25-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes der beiden PKW erlitt die Fordfahrerin die Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt knapp 10.000 Euro.

Fahrenbach-Robern: Viehdiebe unterwegs??

Schlimmes befürchteten der Besitzer einer acht Tiere starke Heidschnuckenherde und die Polizei, nachdem diese seit mehreren Tagen vermisst wurden. Die Schafe waren auf einer Weide zwischen Robern und Wagenschwend und verschwanden spurlos. Am Montagnachmittag wurden die Tiere dann in einer Weihnachtsbaumkultur in der Nähe der Weide entdeckt und konnten vom Schäfer vollzählig eingefangen werden. Sie stehen nun ohne Weihnachtsbaum wieder auf ihrer Weide.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell