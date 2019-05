Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Fahrrad im Gleis von Flixtrain erfasst

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag sorgten bislang unbekannte Personen für erhebliche Zugverspätungen. Zwischen den Haltepunkten Kirchheim/Rohrbach und St. Ilgen/Sandhausen legten sie ein Fahrrad auf die Gleise. Ein durchfahrender Flixtrain erfasste dieses. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrrad in die angrenzende Schallschutzwand geschleudert. Der Flixtrain hat hierbei den geringeren Schaden genommen. Lediglich einige Kratzer am Schneeräumer des Zuges hinderten ihn nicht an der Weiterfahrt. Um den Sachverhalt jedoch aufnehmen zu können, mussten die Gleise in der Zeit von 15:49 bis 16:22 Uhr teilweise gesperrt werden. Mehrere Züge erhielten hierdurch eine Verspätung von insgesamt 208 Minuten, außerdem kam es zu Umleitungen und Teilausfällen.

Bei diesem Sachverhalt handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und damit um eine Straftat. Die Bundespolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Bundespolizei bittet darum, Hinweise die in diesem Zusammenhang möglicherweise gemacht wurden, unter 0721 12016 0 mitzuteilen. Weiterhin wird ausdrücklich auf die Gefahren hingewiesen, welche beim Betreten und Überqueren der Gleise bestehen. Gleise und Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Dies kann im schlimmsten Fall tödlich enden.

