Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Xanten (ots)

Am Freitagmorgen gegen 10.45 Uhr stürzte aus bislang unbekannter Ursache ein 82-jähriger Radfahrer auf dem Dahmenhofweg. Anwohner hatten den schwer verletzten Radfahrer auf der Straße liegend aufgefunden. Nach ersten Einschätzungen stürzte der Xantener ohne Fremdeinwirkung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

