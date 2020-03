Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar alkoholisiert gegen Baum geprallt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend (15.03.2020) in der Filderhauptstraße offenbar alkoholisiert mit dem Auto gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der 57-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr mit seinem Toyota RAV4 von Möhringen kommend Richtung Plieningen. Dabei fuhr er offenbar Schlangenlinien. Kurz vor dem Parkplatz des dortigen Museums missachtete er offensichtlich das Rotlicht der dortigen Ampel, bevor er in den Parkplatz einbog. Dort fuhr er über mehrere Holzbalken, die dort zur Abgrenzung der Parkplätze dienen. Schließlich streifte er einen Baum, bevor er frontal gegen einen weiteren Baum prallte. Der 57-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 28.000 Euro. Da der Tatverdächtige musste eine Blutprobe abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell