Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lastwagen verliert Flüssigasphalt

Stuttgart-Süd (ots)

Der Lastwagen eines 52 Jahre alten Fahrers hat am Montagmorgen (16.03.2020) in der Hauptstätter Straße und im Heslacher Tunnel offenbar aufgrund eines technischen Defekts Flüssigasphalt verloren. Ein Zeuge meldete gegen 07.05 Uhr telefonisch, dass ein Lastwagen im Heslacher Tunnel Ladung verliere. Eine Streife stoppte den mit rund 14 Tonnen Flüssigasphalt beladenen Lastwagen. Offenbar schloss die Entladeöffnung aufgrund des Defekts nicht mehr vollständig, weshalb sich der Abfluss der heißen Masse nicht stoppen ließ. Die Feuerwehr kühlte den Abfluss mit Wasser, um diesen durch die sich verfestigende Masse zu verstopfen. Bis dahin entstand eine geschätzt zehn Zentimeter hohe, sich verfestigende Asphaltschicht, die sich über mehrere Quadratmeter erstreckte. Der bereits ausgelaufene Asphalt konnte nur mit erheblichem Kraftaufwand durch die Feuerwehr beseitigt werden. Durch das Leck entstand eine Asphaltspur auf der Hauptstätter Straße stadtauswärts vom Österreichischen Platz bis in den Heslacher Tunnel. Der Tunnel musste von 07.45 Uhr bis 08.30 Uhr in stadtauswärtige Richtung gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell