Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rosenkopf (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen dem 07.02.2020, 08:00 Uhr und dem 11.02.2020, 10:30 Uhr in der Straße "In den Gärten" vor dem Anwesen Nr. 8 einen Schaltkasten der Verbandsgemeinde und verursachte dadurch einen Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Vermutlich dürfte der Verursacher ein grünes Fahrzeug gefahren haben, denn am Schaltkasten wurden grüne Fremdlackantragungen festgestellt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell