Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Butterphosporsäure in Lebensmittelgeschäft in Hauenstein

Hauenstein (ots)

Am Dienstagvormittag, 11.02.2020 ca. 7:30 Uhr teilte der Inhaber eines Obst- und Gemüseladens am Markplatz in Hauenstein der Polizei in Dahn mit, dass jemand vermutlich Buttersäure in seinen Geschäftsräumen verteilt hat.

Als eine Angestellte die Geschäftsräumlichkeit heute Morgen zwischen 07:00 Uhr - 07:30 Uhr öffnete, bemerkte sie einen beißenden Geruch. Dann stellte sie eine Flüssigkeit auf dem Boden fest, welche sie mit einem Waschlappen wegwischte.

Da die Mitarbeiterin über Übelkeit und Atemwegsreizungen klagte, entschied der Geschäftsinhaber gegen 11 Uhr, den Laden zu schließen.

Nach einer Überprüfung durch den Messtrupp des Gefahrstoffzuges der Feuerwehr des Landkreis Südwestpfalz und einer Untersuchung durch einen Fachkundigen konnte die Substanz definitiv auf Butterphosphorsäure bestimmt werden. Nach Angaben der Experten geht keine Gefahr von dem Stoff aus. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz wurde über den Sachstand in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei Dahn, die Feuerwehr Hauenstein, der Gefahrstoffzug des Landkreis Südwestpfalz sowie ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes waren bis ca. 14:30 Uhr vor Ort im Einsatz. In der Zeit kam es einsatzbedingt zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Für den Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr war der Durchgangsverkehr komplett gesperrt.

Hinweise und Rückfragen sind an die Polizei Dahn unter der Tel. 06391/916-0 oder pidahn@polizei.rlp.de zu richten. (pidn)

