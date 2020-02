Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nötigung, Bedrohung und Fahren ohne Führerschein

Pirmasens (ots)

Am Sonntag kam es in der Turnstraße wohl wegen einer vorherigen Verkehrssituation zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern. Beide Pkw hielten in der Turnstraße an. Der 41jährige Fahrer eines schwarzen Peugeot-Sportwagens ging sofort auf den Pkw des 50jährigen Kontrahenten los und schlug auf dessen Fahrzeug ein. Schäden konnte im Nachhinein nicht festgestellt werden. Er versuchte auch, die Fahrertür zu öffnen, was aber misslang. Dabei bedrohte er den Kontrahenten mit dem Tod. Urplötzlich beruhigte sich der Peugeotfahrer wieder und wollte sich entschuldigen. Der Bedrohte informierte die Polizei und erstattete auf der Dienststelle eine Anzeige. Der Peugeot wurde noch im dortigen Nahbereich angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 41jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief negativ. pips

