Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

Am 8.2.2020, gegen 20.00 Uhr, verständigte eine 20-jährige Frau in der Gottlieb-Daimler-Str. den Rettungsdienst. Nach eigenen Angaben fühlte sie sich schlecht. Hintergrund war nach ihren Angaben, dass sie gegen 14.00 Uhr mit dem Zug von Saarbrücken nach Zweibrücken gefahren war. Im Zug hatte sie eine Personengruppe von etwa 20 Personen getroffen und mit diesen auch Getränke zu sich genommen. Danach hatte sie Erinnerungslücken und es ging ihr schlecht. Evtl könnte sie unzulässige Substanzen zu sich genommen haben. Die junge unverletzte Frau wurde dann ins Krankenhaus zur Untersuchung verbracht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen.

