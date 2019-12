Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hemer (ots)

Eine 40-jährige Hemeranerin war heute Morgen, 7.30 Uhr, in ihrem VW Touran auf dem Mesterscheider Weg unterwegs. Beim Einbiegen auf die B7 übersah sie die vorfahrtberechtigte 64-jährige Herdeckerin, die in ihrem Opel Mokka auf der B7 in Richtung Menden fuhr. Die Herdeckerin wurde schwer, die Hemeranerin leicht verletzt in die Paracelsus-Klinik gebracht. Es entstanden etwa 16.000 Euro Sachschaden. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Straße war etwa 90 Minuten voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell