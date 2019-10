Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Kusel, Nach Reifenplatzer in die Schutzplanken gekracht

Kusel (ots)

Am Donnerstagnachmittag krachte ein Lkw auf der A62 zwischen den Anschlussstellen Kusel und Reichweiler in die Schutzplanken. Auf der Fahrt in Richtung Trier platzte an dem Baustellenfahrzeug plötzlich der rechte Vorderreifen. Der 53 jährige Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten war die A62 in Fahrtrichtung Trier gesperrt.

