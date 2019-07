Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Merl: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter stieg durch gekipptes Fenster ein - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Vermutlich durch ein gekipptes Bürofenster stieg ein noch unbekannter Täter am Samstagnachmittag (06.07.2019) zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg in Meckenheim-Merl ein. Der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut und verließ das Haus nach der Spurenlage durch die rückwärtige Terrassentüre mit Beute in noch unbekannter Höhe.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell